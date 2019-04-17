Контроль за банкротством сызранского МУП "ЖЭС" хочет получить "Криста"

ООО "Криста" заинтересовано в выкупе долгов сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" (ЖЭС) перед ПАО "Т Плюс", сообщил Волга Ньюс источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в компаниях.

С соответствующим предложением ООО "Криста" вышло к "Т Плюс", которое соглашаться на него не спешит. В настоящее время МУП "ЖЭС" находится в процедуре банкротства, а крупнейшим кредитором является "Т Плюс".

"Мы сомневаемся в платежеспособности ООО "Криста", так как на протяжении нескольких лет оно несёт убытки. Гарантии ООО "Земский банк", которые предлагают в качестве обеспечения по сделке, могут быть выданы на часть обязательств ООО "Криста", которое не в состоянии их будет исполнить. Кроме того, группа "Криста" выразило намерение приобрести права требования лишь на 602 млн руб., в то время как долг МУП "ЖЭС" перед ПАО "Т Плюс" в настоящее время составляет 1,007 млрд рублей", — заявили Волга Ньюс в пресс-службе ПАО "Т Плюс", добавив, что будут готовить ответное предложение.

Директор и совладелец ООО "Криста" (занимается оптовой торговлей автодеталями) Максим Симонов, в свою очередь, в беседе с Волга Ньюс подтвердил, что действительно предложил выкупить задолженность МУП "ЖЭС" перед "Т Плюс" в размере 602 млн руб. еще в декабре прошлого года.

"Мы не знаем, какая задолженность у МУП "ЖЭС" перед "Т Плюсом", потому что есть реестр (в рамках дела о банкротстве МУП — прим. ВН), который доступен. И реестровая задолженность МУП "ЖЭС" в рамках процедуры банкротства в общей сложности около 800 млн руб., в том числе 602 млн перед "Т Плюс". У нас нет информации как она изменилась, в "Т Плюс" нам об этом не сообщали. Я же могу купить только то, что юридически сформировано, — подчеркнул он и добавил, что его смущают формулировки о ведении переговоров с "группой" "Криста". — Речь идет об ООО "Криста", директором которого я являюсь".

В ответ на претензии "Т Плюс" он также заметил, что не совсем понимает, какой в компании усматривают для него смысл в том, чтобы выкупить долг и не выплачивать его.

"Да, предложила моя компания выкупить долг. Что в этом плохого? Я не понимаю. Тем более что никто не мешает записать в договоре купли-продажи, что в случае невыполнения обязательств по нему, все автоматически возвращается в исходное положение. Зачем мне как ООО "Криста" и Симонову Максиму покупать у "Т Плюса" долг, чтобы его не отдавать. У меня есть деловая репутация. Я не прилетел из Москвы, я здесь живу, меня знают другие предприниматели", — заявил Максим Симонов, отметив, что ему также не ясны заявления о финансовом положении "Кристы": "Кто-то проводил финансовый анализ? Вряд ли. Ну, и финансовое состояние ООО "Криста" явно лучше, чем финансовое состояние МУП "ЖЭС".

Оказались несостоятельны

С заявлением о признании МУП "ЖЭС" банкротом в Арбитражный суд Самарской области в июле 2018 г. обратилось ПАО "Т Плюс", обосновав свои требования долгом в 71,67 млн рублей. Спустя месяц в отношении "ЖЭС" стартовало банкротство — была введена процедура наблюдения, а с ноября 2018 г. предприятие находится в процедуре внешнего управления. Управляющим назначена Наталья Гасанова.

По состоянию на 15 апреля 2019 г. в реестр кредиторов МУП "ЖЭС" включены требования в общей сложности на 780,63 млн руб., из которых 602,08 млн руб. — долг перед ПАО "Т Плюс". На рассмотрении суда находится вопрос о включении в реестр еще ряда кредиторов, размер задолженности перед которыми составляет около 81 млн рублей.

Примечательно, что уже после поступления в суд заявления о признании МУП "ЖЭС" банкротом — в июле 2018 г. — была предпринята попытка преобразования предприятия в АО "ЖЭС". Налоговой службой даже было принято решение о регистрации нового юрлица — АО "ЖЭС". Однако впоследствии регистрацию признали ошибочной, о чем содержится информация в ИАС Seldon Basis.

Взаимозачеты не пошли в зачет

В рамках дела о банкротстве арбитражный управляющий обратился в суд с заявлениями о признании недействительными ряда сделок между МУП "ЖЭС" и УК "Центр" (принадлежит Алексею Арефьеву, возглавляется Николаем Ятманкиным — прим. ВН), в результате которых путем взаимозачета были прекращены обязательства "Центра" перед "ЖЭС" в общей сложности на сумму свыше 190 млн рублей. В итоге по требованию управляющего были также наложены аресты на счета УК в "Земском банке" примерно на такую же сумму.

Кстати, в марте текущего года МУП "ЖЭС" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании банкротом УК "Центр", мотивируя свои требования долгом в 31,1 млн рублей. Пока по этому заявлению судом решение не принято.

В январе текущего года арбитражный управляющий МУП "ЖЭС" подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 559,98 млн руб. экс-директора предприятия Василия Панасова и администрации Сызрани. В марте был наложен арест на недвижимость Панасова в Сызрани: квартиру площадью 142,9 кв. м, четыре нежилых помещения общей площадью около 450 кв. м и земельный участок (1397 кв. м).

МУП больше не ЕТО

МУП "ЖЭС" до 29 июня 2018 г. имело статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Сызрани. При этом по состоянию на 15 июня 2018 г. задолженность организации за теплоносители составляла 853,77 млн рублей.

В конце июля 2018 г. администрация Сызрани приняла дорожную карту по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018–2019 гг., согласно которой МУП "ЖЭС" должно было отказаться от статуса ЕТО, реорганизоваться в АО "ЖЭС", передать свой имущественный комплекс в аренду ООО "Энергетик", которое впоследствии должно было направить заявку на присвоение статуса ЕТО. Статус был присвоен "Энергетику" уже 31 июля.

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, руководитель общественной организации "Справедливое ЖКХ" обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани. "Ситуация с ЕТО в Сызрани попахивает мошенничеством", — заявил он журналистам.

ПАО "Т Плюс" усмотрело нарушения антимонопольного законодательства в том, что ООО "Энергетик" заранее предполагалось присвоить статус ЕТО, и обратилось с соответствующей жалобой в ФАС России.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что действия администрации Сызрани "привели к невозможности подачи заявки на присвоение статуса ЕТО организациями, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения на территории г. о. Сызрань".

В связи с этим 28 декабря ФАС направила администрации Сызрани предупреждение с требованием отмены постановления и повторного проведения процедуры поиска единой теплоснабжающей организации. Однако, как сообщается на сайте ФАС России, по состоянию на 11 марта 2019 г. срок действия предупреждения истек, а сведений о его исполнении в ведомство не поступало. В связи с этим было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Тем временем администрация Сызрани пытается оспорить декабрьское предписание ФАС в Арбитражном суде Москвы. Информация о решении по делу в материалах КАД ВАС пока отсутствует.

24 декабря 2018 г. Наталья Гасанова вышла в суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи тепловой энергии между МУП "ЖЭС" и ООО "Энергетик" и взыскании с последнего 199 млн рублей. Решение по этому вопросу пока не принято.

Хотят топить сами

Как сообщается на сайте МУП "ЖЭС", с 1 января 2019 г. предприятие начало самостоятельно принимать от населения платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения. "Сбор платежей ООО "Энергетик" и ООО "УК "Центр" прекращен с 1 января 2019 года", — указывается на сайте "ЖЭС".

Также представители предприятия предупреждают жителей, что в случае получения дублирующих квитанций от ООО "Энергетик" и ООО "УК "Центр" за январь и последующие месяцы их оплачивать не стоит.

"Платежи за услуги отопления и горячее водоснабжение за январь 2019 года и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО "Энергетик" и ООО "УК "Центр", в счет оплаты за отопление и горячую воду зачислены не будут и приведут к образованию долга. В связи с непередачей достоверных сведений от ООО "УК "Центр" в квитанциях могут быть неточности", — информирует МУП "ЖЭС".

Также МУП "ЖЭС" сообщает о том, что за январь квитанции были выставлены некорректно и приносит за это извинения.

В апреле 2019 г. Наталья Гасанова добилась введения обеспечительных мер, выражающихся в запрете ООО "Газпром Межрегионгаз Самара" и ПАО "Самараэнерго" вводить ограничение режима потребления электроэнергии и подачи газа на объектах, принадлежащих МУП "ЖЭС". Дело в том, что в марте эти компании направили в муниципальное предприятия уведомления о том, что в связи с задолженностью намерены ограничить поставки ресурсов. Сумма задолженности не уточняется в материалах дела.

"Т Плюс" "Кристе" не доверяет

Комментируя предложение ООО "Криста" по выкупу долгов МУП "ЖЭС" в "Т Плюс" также заявили, что нет "никаких гарантий того, что после утраты ПАО "Т Плюс" влияния в процедуре банкротства, не начнут наращиваться новые долги". При этом, по мнению "Т Плюс", это условие "является критически важным".

Максим Симонов, в свою очередь, заметил, что ему не совсем понятно, каким образом компания "Т Плюс" планирует получить свои денежные средства от МУП "ЖЭС". "Возможно, есть другой потенциальный инвестор. Но тогда он должен себя обозначить. Если есть план оздоровления МУП "ЖЭС" у конкурсного управляющего, то, я считаю, что его необходимо обнародовать, чтобы жители города и СМИ могли с ним ознакомиться. Если "Т Плюс" готово само зайти в Сызрань, то об этом тоже стоит сказать", — рассуждает Максим Симонов.

ФАС возбудила дело в отношении администрации Сызрани Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации Сызрани, не отреагировавшей на предупреждение ведомства.

В "Т Плюс" при этом сообщили, что иных предложений, кроме как от "Кристы", о выкупе долга МУП "ЖЭС" они не получали.

Интерес "Кристы" к МУП "ЖЭС" Максим Симонов объяснил гуманистическими соображениями: "Мы хотели бы, чтобы в городе Сызрани была стабильная ситуация с теплоснабжением. Здесь находится наш бизнес, я здесь всегда жил, у меня здесь семья. Поэтому мы заинтересованы, чтобы все работало стабильно. Жители города переживают, что в следующем отопительном сезоне будут проблемы с отоплением".

Он выразил сомнения в том, что находящееся в банкротстве муниципальное предприятие сможет подготовить город к отопительному сезону. "Если есть план, на какие средства и как это будет делаться, то мне бы хотелось, чтобы и журналисты, и общественность имели к нему доступ", — подчеркнул Максим Симонов.

В "Т Плюс" тем временем интерес "Кристы" к МУП "ЖЭС" видят иначе. "Стоит вспомнить, что до момента введения внешнего управления на МУП "ЖЭС" денежные средства потребителей теплоресурсов не перечислялись по назначению, исчезали в неизвестном направлении. ЖКХ Сызрани было доведено до абсурда. Сейчас деятельность МУП "ЖЭС" является полностью открытой и прозрачной для всех кредиторов и надзорных органов. МУП "ЖЭС" начинает рассчитываться со своими кредиторами, предприятие входит в нормальный режим работы, и сегодня есть предпосылки для выхода компании из кризиса. Вполне возможно, что именно поэтому "Криста" стала считать права требования к МУП "ЖЭС" ликвидным активом, особенно если "Криста" лучше остальных кредиторов знает, как и откуда можно возвратить деньги в МУП "ЖЭС". Не исключено и то, что выкуп долгов имеет своей целью возобновить предыдущее положение, когда аффилированные с "Кристой" предприятия использовали МУП "ЖЭС" в качестве источника дохода, а ПАО "Т Плюс" не могло получить от МУП "ЖЭС" плату за тепло, поставленное на нужды города", — заявили в пресс-службе "Т Плюс".

Максим Симонов в ответ на это заметил, что ему хотелось бы понять, какие конкретно предприятия имеются в виду "и собственно почему тогда нет исков". "Что за предприятия, и в каком размере нанесен ущерб? ООО "Криста" никогда не работало с МУП "ЖЭС", не поставляло ничего ему. Поэтому мне не совсем понятно, что подразумевается. Начиная с августа в МУП "ЖЭС" стартовала процедура банкротства — было наблюдение, теперь внешнее управление. При этом долг перед "Т Плюс" вырос с 600 млн руб. до 1 млрд рублей. Опять же ситуация, когда жителям города в январе–феврале выставили квитанции, по которым они не могли оплатить услуги, и город не знал, куда платить, сколько платить, не нормальная. Мы считаем, что на сегодняшний день руководство предприятием осуществляется неэффективно, и никакого оздоровления не произойдет", — заявил Максим Симонов.

В завершение он подчеркнул, что ключевой вопрос, который его волнует — это "как будет осуществляться отопление и горячее водоснабжение жителей Сызрани в предстоящем отопительном сезоне". От ответа на вопрос о том, как бы он сам стал выводить МУП "ЖЭС" из банкротства, если бы стал ключевым кредитором компании, Максим Симонов воздержался. "Не вижу смысла заявлять прессе о своих планах, если никто не хочет ничего продавать", — пояснил он.

На момент публикации материала не удалось получить комментарии ни в администрации Сызрани, ни от конкурсного управляющего МУП "ЖЭС" — на запросы Волга Ньюс не ответили.