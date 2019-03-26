ФАС возбудила дело в отношении администрации Сызрани

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации Сызрани, не отреагировавшей на предупреждение ведомства.
Напомним, в январе ФАС выдала горадминистрации предупреждение, указав на нарушение закона при определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО).
31 июля 2018 г. администрация города приняла постановление о присвоении статуса ЕТО ООО "Энергетик", который вопреки требованиям законодательства не владеет сетями и теплоисточниками.
Однако горадминистрация предупреждение ФАС не выполнила.
"В соответствии с Законом о защите конкуренции антимонопольное ведомство возбуждает дело в случае неисполнения предупреждения службы. Первое рассмотрение дела состоится 22 апреля 2019 года", — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева.