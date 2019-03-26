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ЖКХ и благоустройство Общество

ФАС возбудила дело в отношении администрации Сызрани

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении администрации Сызрани, не отреагировавшей на предупреждение ведомства.

Напомним, в январе ФАС выдала горадминистрации предупреждение, указав на нарушение закона при определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, руководитель общественной организации "Справедливое ЖКХ" обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани. "Ситуация с ЕТО в Сызрани попахивает мошенничеством", — заявил он журналистам.

31 июля 2018 г. администрация города приняла постановление о присвоении статуса ЕТО ООО "Энергетик", который вопреки требованиям законодательства не владеет сетями и теплоисточниками.

Однако горадминистрация предупреждение ФАС не выполнила. 

"В соответствии с Законом о защите конкуренции антимонопольное ведомство возбуждает дело в случае неисполнения предупреждения службы. Первое рассмотрение дела состоится 22 апреля 2019 года", — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева.

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