Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, руководитель общественной организации "Справедливое ЖКХ" обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по ситуации с теплоснабжением в Сызрани. "Ситуация с ЕТО в Сызрани попахивает мошенничеством", — заявил он журналистам.

Ранее он озвучивал проблему с трибуны Госдумы на пленарном заседании, прошедшем 14 марта.

"Люди обращаются с фразой: "Жить в нашем городе не каждому по карману". И жалуются на местного депутата-единоросса Симонова (депутат губернской думы и бенефициар ГК "Криста" Владимир Симонов - прим. ВН), который владеет всей коммунальной инфраструктурой каким-то образом, получил статус ЕТО, не имея активов и не арендуя их, не имея в концессии. Но сегодня он обложил весь город", - заявлял он.

Напомним, в прошлом году МУП "ЖЭС", обладавшее статусом единой теплоснабжающей организации, ушло в процедуру банкротства. Сообщалось, что экс-руководители МУПа брали кредиты для предприятия в подконтрольном Симонову "Земском банке", а также рухнувшем "Газбанке". Кредиты выдавались под высокий процент, ставка превышала рыночную в 1,5-2 раза.

В июле 2018 г. статус ЕТО решением главы Города Николая Лядина был передан ООО "Энергетик". По информации "Т Плюс", бывшее руководство МУПа, "Энергетик" и крупнейшая управляющая компания города - "Центр", аффилированы с Владимиром Симоновым.

В ноябре 2018 г. Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве МУП "ЖЭС" принял решение о введении на предприятии внешнего управления. После этого началась проверка деятельности крупнейшего должника за тепловую энергию, а также урегулирование вопроса с неплатежами организации. К декабрю текущего года сумма долга превысила 844 млн рублей.

В декабре было принято решение о переходе на прямые расчеты потребителей Сызрани с МУП "ЖЭС", как единственной теплоснабжающей организацией города, имеющей договор на поставку теплоресурсов с "Т Плюс". Однако жители получают двойные квитанции.

В январе Федеральная антимонопольная служба России обязала администрацию Сызрани отменить постановление о присвоении статуса ЕТО "Энергетику". Антимонопольщики указали на нарушения закона "О защите конкуренции" в связи с несоблюдением порядка присвоения статуса ЕТО, так как у "Энергетика" нет в собственности теплоисточников и сетей.