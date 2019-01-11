ФАС требует сменить поставщика тепла в Сызрани

Федеральная антимонопольная служба России обязала администрацию Сызрани отменить постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) ООО "Энергетик", сообщает пресс-служба компании "Т Плюс".

Антимонопольщики усмотрели в постановлении мэрии от 31 июля 2018 г. признаки нарушения закона "о защите конкуренции" в связи с несоблюдением порядка присвоения статуса ЕТО.

По правилам теплоснабжения в РФ, основным критерием определения ЕТО является наличие в собственности теплоисточников и сетей. ООО "Энергетик" этим условиям не соответствовало изначально. Все муниципальные трубопроводы находятся в аренде МУП "ЖЭС", которое также имеет действующий договор с "Т Плюс" — основной ресурсоснабжающей организацией в регионе.

Теперь городским властям в 60-дневный срок с момента получения предупреждения необходимо проработать новую схему теплоснабжения, которая будет соответствовать требованиям действующего законодательства, а также утвердить ЕТО. Пока такая организация не определена, потребителям, получающим энергию от источников "Т Плюс", необходимо оплачивать счета за отопление и горячую воду через МУП "ЖЭС", отмечают в компании.

Сообщается, что решение о переходе на прямые расчеты потребителей в МУП "ЖЭС" было принято руководством ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" и главой Сызрани Николаем Лядиным.

К декабрю 2018 г. сумма долга потребителей "Т Плюс" в Сызрани превысила 844 млн рублей.