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Строительство Строительство и недвижимость

У самарских застройщиков долевок нашли нарушения

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьского района Самары проверяла ЗАО "КОМПАНИЯ ВЛАДИМИР". Фирма строит многоквартирные дома в границах улиц Печерской/Третий проезд, 18а в Октябрьском районе, в границах улиц Ново-Садовой, Академика Павлова, Академика Платонова, пер. Парковый.

Как выяснилось, в Единой информационной системе жилищного строительства застройщик не раскрыл информацию о промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика, а также не разместил фотографии текущего состояния строящихся домов.

Аналогичные нарушения выявлены и у ООО "ПОСКО", ООО "ПромТехСтейт", ООО "Самара-строй-сервис", ООО "Специализированный застройщик "Великран-инвест", ООО "Сити-Строй", ООО "Стройпроектсервис".

Прокуратура внесла руководителям организаций представления об устранении нарушений. Кроме того, материалы проверки направили в министерство строительства Самарской области, где в отношении виновных могут возбудить административные дела.

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