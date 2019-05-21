Сотрудники ТРК "Губерния" посадили еще один плодовый сад

Сегодня, 21 мая, в Самаре появился еще один сад. 15 саженцев плодовых деревьев высадили сотрудники телерадиокомпании "Губерния". На этот раз наши коллеги отправились в Центр помощи детям имени Фролова. Учитывая рекомендации агрономов, телевизионщики вместе с воспитанниками взяли в руки лопаты и разбили целый "Сад Губернии". Теперь у ребят будут свои сливы, вишни и яблоки.

"Сегодняшняя акция стала пятой в марафоне "10 добрых дел", который мы запустили в год 10-летия "Губернии". Мы очень рады, что можем таким образом помочь детям, оставить свой след в их жизни и жизни региона. Надеемся, что деревья, посаженные и сегодня, и несколько дней назад, приживутся и будут радовать ребят долгие годы, — поделилась бренд-менеджер телерадиокомпании Оксана Кузнецова.

Напомним, в этом году "Губерния" отмечает первый двузначный юбилей. За 10 лет было сделано многое. Одних только программ собственного производства насчитывается более пятидесяти. Каждый час выходят оперативные новости, а на волнах "Самарского губернского радио" звучат самые популярные и любимые композиции. "Губерния" вещает на территории всей Самарской области, даже в самых отдаленных ее уголках. Тех же, кто хочет быть в курсе всех самых последних событий, "Губерния" приглашает на свой сайт. Здесь, к слову, немало интерактива. Молодые профессионалы в честь дня рождения телерадиокомпании решили подарить региону добрые и памятные подарки.

Какая акция из марафона "10 добрых дел" от ТРК "Губерния" станет следующей, узнаем совсем скоро.