Гандбольная "Лада" завоевала серебро Чемпионата России

Во втором матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" со счетом 26:29 (13:17) и в седьмой раз в своей истории стала обладателем серебряных наград, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — "Лада" (Тольятти) — 29:26 (17:13). Ростов-на-Дону. Дворец спорта. Семиметровые: 7/5-9/7. Штраф: 6-2 мин. Судьи: Алпаидзе, Березкина (обе — Санкт-Петербург).
"Ростов-Дон": Мехдиева (2/4=50%), Седойкина (10/33=50%), Пессоа (½=50%); Сливинская, Манагарова — 7, Сень — 3, Аббинг — 6/4, Вяхирева — 5/1, Судакова, Маслова — 1, Макеева — 4, Калиниченко, Таженова, Кожокарь, Кузнецова — 3, Борщенко.
"Лада": Лагина (8/28=28%), Уткина (0/9=0%); Фомина — 5/1, Горшкова — 1, Никитина, Какмоля — 1, Михайличенко — 8/5, Дмитриева — 4/1, Гайдук — 2, Щербак, Амельченко — 1, Новоселова, Гафонова (2 мин.), Тарасова — 4.