Гандбольная "Лада" завоевала серебро Чемпионата России

Во втором матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону "Лада" уступила "Ростов-Дону" со счетом 26:29 (13:17) и в седьмой раз в своей истории стала обладателем серебряных наград, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК