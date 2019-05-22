В губернскую думу внесен законопроект о снижении пенсионного возраста для чиновников

Правительство Самарской области внесло в губернскую думу законопроект, который предусматривает для госслужащих отсрочку действия закона о повышении пенсионного возраста, пишет "КоммерсантЪ". В пояснительной записке авторы уточняют, что "проект закона подготовлен для предоставления права на назначение пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии за особые заслуги перед областью ранее достижения установленного с 1 января пенсионного возраста гражданам, которые с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. достигнут 60 и 55 лет".

Доплата к пенсии за особые заслуги назначается к пенсиям отдельных видов (пенсии по старости, за выслугу лет) при условии достижения общеустановленного пенсионного возраста. По новому федеральному закону, право на пенсию по старости имеют лица, достигшие 65 и 60 лет (мужчины и женщины, соответственно) с учетом переходного периода (в 2019 г. - 61 и 56 лет, в 2020 г. - 62 и 57 лет). В самарском законопроекте говорится, что гражданам, которые с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. достигнут 60 и 55 лет, пенсия по старости может быть назначена ранее достижения пенсионного возраста, предусмотренного новым ­законом.

Депутаты губернской думы пока не успели ознакомиться с законопроектом. Заместитель председателя областного парламента Алексей Лескин считает, что "чиновники должны уходить на пенсию на тех же основаниях, что и обычные ­граждане".

По мнению экспертов, законопроект может вызвать недовольство жителей региона. "Конституция РФ и прочие федеральные законы запрещают принимать подзаконные акты или законы низшего уровня, которые ухудшают положение тех или иных категорий граждан. А тут об ухудшении речи не ведется, наоборот, предлагается для некоторых категорий трудящихся сделать жизнь полегче. Точнее, напрямую не ведется, так как если действительно госслужащие будут выходить на пенсию на льготных условиях, то, по сути, оплачивать им сладкую жизнь будут остальные трудящиеся области, чье положение ухудшится из-за возросшей нагрузки. Подобная инициатива не найдет поддержки на федеральном уровне, так как несет в себе высокие риски создания социального напряжения в обществе и может привести к открытым протестам. Все это относится к тому случаю, когда речь идет именно о создании неких преференций отдельным категориям трудящихся, в данном случае - госслужащим", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей ­Коренев.