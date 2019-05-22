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Экология Общество

Очистка береговой полосы от попавшего в Волгу мазута начнется 22 мая

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 мая, планируется начать очистку береговой полосы от мазута, попавшего в ливневую канализацию НФС-1, сообщает глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Фото: Kuznetsov_Al_V https://twitter.com/

По его словам, в настоящее время на воде в районе НФС-1 выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система в районе самовольного сброса нефтепродуктов промывается.

Напомним, 20 мая был выявлен факт сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию в районе НФС-1. Пятно мазута распространилось вдоль берега на расстояние примерно 150 метров. Спустя сутки служба безопасности "Самарских коммунальных систем" задержала злоумышленника, пытавшегося повторно слить мазут в том же месте, и передала его сотрудникам полиции.

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