Очистка береговой полосы от попавшего в Волгу мазута начнется 22 мая

В среду, 22 мая, планируется начать очистку береговой полосы от мазута, попавшего в ливневую канализацию НФС-1, сообщает глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

По его словам, в настоящее время на воде в районе НФС-1 выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система в районе самовольного сброса нефтепродуктов промывается.

Напомним, 20 мая был выявлен факт сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию в районе НФС-1. Пятно мазута распространилось вдоль берега на расстояние примерно 150 метров. Спустя сутки служба безопасности "Самарских коммунальных систем" задержала злоумышленника, пытавшегося повторно слить мазут в том же месте, и передала его сотрудникам полиции.