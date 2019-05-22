16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Командующий ЦВО проинспектирует 2-ю Армию в Самаре Жители района "Кошелев" примут участие в акции Бессмертный полк Жители губернии увидели, как бойцы РККА бьют фашистов В Самаре по обвинению в мошенничестве судят бывшего командира воинской части Дознаватель военной комендатуры Самары осужден по обвинению в рукоприкладстве к пьяному сержанту

Армия Общество

Командующий ЦВО проинспектирует 2-ю Армию в Самаре

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Самару, чтобы проинспектировать 2-й гвардейскую общевойсковую армию, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО

В ходе поездки генерал заслушает командующего армией о составе, состоянии, положении соединений и частей объединения, проверит ход подготовки полигонов, вооружения и военной техники к новому учебному периоду, который стартует 1 июня. Особое внимание будет уделено организации управления подчиненными подразделениями с полевых подвижных пунктов соединений и частей армии, а также проверке защищенности полевых командных пунктов от средств беспилотной авиации и диверсионно-разведывательных групп.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе.  В ее составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная ОТРК "Искандер-М", и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.  Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2