Командующий ЦВО проинспектирует 2-ю Армию в Самаре

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Самару, чтобы проинспектировать 2-й гвардейскую общевойсковую армию, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе поездки генерал заслушает командующего армией о составе, состоянии, положении соединений и частей объединения, проверит ход подготовки полигонов, вооружения и военной техники к новому учебному периоду, который стартует 1 июня. Особое внимание будет уделено организации управления подчиненными подразделениями с полевых подвижных пунктов соединений и частей армии, а также проверке защищенности полевых командных пунктов от средств беспилотной авиации и диверсионно-разведывательных групп.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В ее составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная ОТРК "Искандер-М", и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.