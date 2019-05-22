Во вторник, 21 мая, в Новокуйбышевске Дмитрий Азаров провел первое заседание общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Самарской области. Совет был создан по поручению руководителя региона в конце марта этого года. В его состав вошли представители органов государственной власти и МСУ, контрольно-надзорных ведомств, промышленных предприятий, общественных объединений, а также научного сообщества региона.

"Вопросы охраны окружающей среды затрагивают интересы всех граждан", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор также отметил, что важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в регионе национального проекта "Экология": "Уверен, конструктивные рекомендации будут способствовать улучшению состояния окружающей среды и качества жизни людей".

На заседании совета обсудили и обеспечение населения качественной питьевой водой. Участники совещания зафиксировали актуальное состояние водных объектов Самарской области и перспективы улучшения экологической обстановки.

Ключевые факторы, влияющие на качество воды, - состояние поверхностных и подземных источников, наличие и техническое состояние очистных сооружений. "Необходимо также учитывать состояние сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, установление зон санитарной охраны", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил, что необходима инвентаризация той работы, которая уже проведена: "Надо внимательно посмотреть, какие поручения исполнены, а какие нет, какие дополнительные усилия для этого нужны и насколько четко сформированы региональные программы для реализации нацпроекта "Экология".

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова отметила, что в ряде муниципалитетов вопрос стоит остро. Это Чапаевск, Новокуйбышевск, Куйбышевский и Красноглинский районы Самары, населенные пункты Волжского и Ставропольского районов. В числе основных проблем Светлана Архипова назвала повышенное содержание железа, марганца, жесткости, сульфатов в подземных водах на некоторых территориях области, высокий износ сетей водоснабжения, необходимость модернизации очистных сооружений, нестабильность качества воды в реках, используемых для питьевого водоснабжения.

Решить проблемы, которые десятки лет копились в сфере водоснабжения, призвана реализация национальных проектов на территории региона. О том, что будет сделано в области, в том числе благодаря федеральной поддержке, доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов.

Из 11 федеральных проектов, составляющих национальный проект "Экология", Самарская область участвует в шести: "Чистая страна", "Сохранение лесов", "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая вода", "Комплексная система обращения с ТКО" и "Оздоровление Волги". До 2024 года будет выполнено 81 мероприятие на общую сумму 46,5 млрд руб., из них средства федерального бюджета составят 26 млрд руб., регионального - 6,3 млрд руб., внебюджетные источники - 14,2 млрд рублей.

Министр более подробно остановился на проектах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Первый проект позволит повысить обеспеченность жителей Самарской области чистой питьевой водой из систем центрального водоснабжения с 84,2% до 89,6%, в том числе городского населения с 90% до 96%.

Реализация проекта "Оздоровление Волги" позволит в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку. Для выполнения этой задачи на 35 объектах будут проведены работы по реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений.

Кроме того, будут ликвидированы два объекта накопленного экологического вреда, представляющие угрозу Волге. Во-первых, будет проведена рекультивация территории площадью более 40 га в Рождествено, на которой несанкционированно размещались отходы производства этилового спирта. Также будут рекультивированы территории бывшего ОАО "Средневолжский завод химикатов" в Чапаевске площадью 155 га.

О мерах, которые примет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона в рамках проекта "Оздоровление Волги", рассказал глава ведомства Сергей Марков. С 2019 по 2024 год планируется реализовать 37 мероприятий, из них 35 - по сокращению доли загрязненных сточных вод.

В 2019 году планируется начать работы на шести объектах, еще шесть находятся в процессе проектирования. Они расположены в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево и Приволжье.

Дмитрий Азаров порекомендовал министру ускорить работы по проектированию, а соответственно, и по реализации объектов. Глава региона также предложил их ранжировать по степени изношенности и экологической опасности, чтобы наиболее проблемные, представляющие наибольшую угрозу объекты реконструировались в первую очередь.

"При этом сейчас мы говорим о существующих комплексах очистки, - сказал Дмитрий Азаров. - Кроме того, существует необходимость в строительстве новых сооружений. Этот вопрос необходимо проработать. Мне совершенно очевидно, что это должно быть сделано. Объем работы большой, полгода берите на нее".

Также Сергей Марков рассказал о ближайших перспективах реализации проекта "Чистая вода". Три из них связаны со строительством водопроводных сетей. Причем два объекта расположены в Сергиевском районе: в селе Кандабулак строительство должно быть закончено уже в этом году, в селе Калиновка - в 2020 году.

"Обратите внимание, коллеги, - заметил губернатор. - Из трех объектов по водопроводным сетям два - в Сергиевском районе. Это показатель активной работы главы района! Это значит, что он думает на перспективу, реально работает над проблемой, заранее заботится о подготовке документации, заявок. А то мне многие главы говорят: "Надо что-то делать!" Надо не "что-то делать", а работать!"

Об актуальном положении дел, состоянии инфраструктуры и водоводов доложили главы крупнейших городов области. Благодаря системной работе, а зачастую и настойчивости властей значительный объем работы в городах будет произведен сетевыми компаниями и промышленными предприятиями.

Так, например, в Самаре ООО "Самарские коммунальные системы" планирует до 2024 года построить водовод в 25 квартале Куйбышевского района, а также от НФС-2 до НФС-3 и от НФС-2 до поселка Управленческий. Провести реконструкцию насосной станции водозабора "Батайский" и систем водоснабжения, а также техническое перевооружение насосной станции в поселке Красная Глинка.

"Реализация данного проекта позволит повысить привлекательность микрорайонов Крутые Ключи, Новая Самара, Южный город, Волгарь. И что наиболее важно, улучшит качество жизни уже проживающих там людей", - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

В Тольятти серьезный объем работ по строительству и модернизации очистных сооружений планируют провести на АвтоВАЗе, КуйбышевАзоте и СИБУР-Тольятти.

Вместе с тем выяснилось, что ряд муниципалитетов подал на региональный уровень информацию о потребностях в ремонте сетей, опираясь на данные "бухгалтерского износа", который не совпадает с износом реальным.

Дмитрий Азаров поручил профильному министерству разобраться, почему было допущено расхождение цифр, а муниципалитетам - провести повторный анализ износа и представить выверенные фактические данные - за подписью глав городов.

После трехчасового обстоятельного обсуждения основных докладов Дмитрий Азаров предложил всем желающим выступить, и разговор продлился еще около часа. Поднимались вопросы возросшей этой зимой аварийности на теплотрассах и водопроводах Самары, проблемы с загрязнением атмосферы в Куйбышевском районе, перспективы развития Общества охраны природы в регионе, санитарные проблемы, связанные с мелкой розничной торговлей в городах, и многое другое.

Подводя итоги, Дмитрий Азаров отметил, что это первый опыт проведения подобного совещания. "Коллеги, спасибо за работу. Нам удалось сегодня рассмотреть все вопросы содержательно, - заметил глава региона. - У нас есть проект протокола совещания, но в процессе обсуждения было выдвинуто большое количество предложений, и нам необходимо их учесть".