Владимир Кошелев провел заседание комитета губдумы по строительству

Во вторник, 21 мая, в Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по строительству под председательством Владимира Кошелева.

Депуты и приглашенные лица обсуждали темы о переселении граждан из аварийного жилья, строительстве линий и сооружений связи без разрешения на строительство, освобождения организаций-застройщиков от уплаты налога в отношении жилых домов и жилых помещений.

Всего в повестке дня было восемь вопросов, и по ним депутаты проголосовали "за". Большое внимание члены строительного комитета уделили обсуждению доклада министерства строительства по теме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года. В планах чиновников — сбор пожеланий от жителей и информирование.

Владимир Кошелев подчеркнул, что расселение из ветхого и аварийного жилья должно вестись с помощью комплексного подхода: "Необходимо комплексно расселить жителей, выставить территорию на аукцион. Тем самым и муниципалитет возвращает потраченные средства". А при оценке стоимости аварийного жилья должна учитываться рыночная цена и территория, на которой это жилье находится.

В финале заседания депутаты одобрили план работы комитета Самарской губернской думы по строительству на второе полугодие 2019 года.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы:

"При переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда нужно учитывать формирование комплексных площадок для переселения. Это позволит полностью расселить квартал, сформировать свободный земельный участок и выставить его на аукцион. Инвесторы смогут вложить средства в застройку этого участка, а муниципалитет — направить деньги на расселение. Тем самым будет запущен механизм комплексного переселения и возвращения бюджетных средств. Это и есть комплексный подход, а не разрозненный, когда власть, жители и город существуют отдельно. Если деньги тратятся на расселение аварийного дома, то в результате житель должен быть благодарен, что такая возможность ему предоставлена".