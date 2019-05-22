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Общество

В Струковском саду пройдет XXVI фестиваль "Пресса-2019"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 мая, в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXVI Фестиваль журналистики - "Пресса-2019". В этом году фестиваль будет посвящен Году театра в России. Организаторы мероприятия - Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация Самары.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания, а также представители школьных СМИ.

Всего будет работать порядка 25 площадок, каждая из которых будет привлекать гостей особенной программой, отражающей главную тему фестиваля - Год театра.

"Жители и гости Самары очень любят и ждут наш уникальный фестиваль - единственный в своем роде праздник, который дает возможность читателям, зрителям и журналистам встретиться на одной площадке. Мы очень рады, что в фестивале участвуют молодые журналисты, которые делают первые шаги в такой сложной и интересной профессии. В этом году каждая площадка представит творческую программу, посвященную Году театра. Изюминкой фестиваля станет творческое содружество журналистов и артистов самарских театров", - отмечает Ирина Цветкова, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России.

Гостей фестиваля "Пресса-2019" ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и театральные викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-автомобилей и многое другое.

По аллеям Струковского сада будут гулять театральные мимы, пройдут мастер-классы по аква-гриму, будут организованы театральные фотозоны и творческие мастерские по изготовлению театрального реквизита.

Открытие фестиваля "Пресса-2019" в Струковском саду состоится в 12:00 на главной сцене. 

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