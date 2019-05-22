Многодетным семьям разрешат самим выбирать земельные участки

Во вторник, 21 мая, депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию обсудили новый законопроект, согласно которому многодетные семьи получат право самостоятельно выбирать земельные участки для будущего проживания.

Согласно изменениям в Закон Самарской области "О земле" и ст. 4 и 6 Закона Самарской области "О порядке постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности" многодетные жители региона смогут определять местоположение и предполагаемые размеры земельного участка. В этом случае семьи сами будут оплачивать расходы по выделению участка.

Прежний порядок предоставления земли останется неизменным. Кроме того, если муниципалитет не располагает свободными землями, то участки могут быть предоставлены на территории соседних районов, имеющих общие границы.

"Сегодня существуют проблемы с выделением земли, с инфраструктурой. Мы позволим многодетным семьям самим найти участок, сформировать и оформить. Разные точки зрения возникали при рассмотрении вопроса, но в итоге мы сошлись в одном: эти изменения позволят многодетным семьям получить еще один инструмент для реализации своего права на земельный участок. Уверен, что наши инициативы позволят снять напряжение", — подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, депутат губдумы Александр Живайкин.