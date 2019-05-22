Француз, подозреваемый в покушении на дачу взятки, предстанет перед судом

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранца, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки"). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Перед судом предстанет 40-летний гражданин Франции, приехавший с деловой поездкой и имевший временную регистрацию в Москве.

Напомним, по версии предварительного следствия, с 22:00 до 22:26 21 марта 2019 г. он в патрульном автомобиле у дома № 41 по ул. 70 лет Октября пытался дать сотруднику полиции 15 тыс. рублей. Иностранец хотел, чтобы за эти деньги правоохранители "закрыли глаза" на нарушения миграционных правил.

Вину обвиняемый не признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Автозаводский районный суд.