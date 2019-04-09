16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Француз Гурван Ле Галль, подозреваемый в покушении на дачу взятки, оставлен под арестом Возбуждено уголовное дело из-за хищения при капремонте дома Житель Новокуйбышевска зарезал знакомую и ударил себя ножом ОПС страховых мошенников, "посадивших" следователя СК, рассмотрят в Ленинском суде Нетрезвый сотрудник новокуйбышевской автомойки угнал и разбил Mercedes

Преступления Происшествия

Француз Гурван Ле Галль, подозреваемый в покушении на дачу взятки, оставлен под арестом

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

Во вторник, 9 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда, после рассмотрения жалобы, оставила без изменения постановление Автозаводского районного суда о заключении под стражу гражданина Франции Гурвана Ле Галля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по предварительной версии оперативных структур, иностранца остановили 21 марта в Тольятти сотрудники ППС для проверки документов. Регистрации в России у него не оказалось. И чтобы избежать выдворения, француз якобы решил откупиться.

Как сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, в патрульном автомобиле он попытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС за непривлечение к ответственности по ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания"). Полицейские денег не взяли и вызвали следственную группу, зафиксировавшую факт дачи взятки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки").

В субботу, 23 марта, судья Автозаводского районного суда Татьяна Выбойщик удовлетворила ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца. Это постановление и обжаловали. Но 9 апреля областной суд оставил постановление районного суда без изменения. Теперь оно вступило в законную силу.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5