Француз Гурван Ле Галль, подозреваемый в покушении на дачу взятки, оставлен под арестом

Во вторник, 9 апреля, апелляционная инстанция Самарского областного суда, после рассмотрения жалобы, оставила без изменения постановление Автозаводского районного суда о заключении под стражу гражданина Франции Гурвана Ле Галля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по предварительной версии оперативных структур, иностранца остановили 21 марта в Тольятти сотрудники ППС для проверки документов. Регистрации в России у него не оказалось. И чтобы избежать выдворения, француз якобы решил откупиться.

Как сообщали в СУ СК РФ по Самарской области, в патрульном автомобиле он попытался передать 15 тыс. руб. в качестве взятки сотруднику ППС за непривлечение к ответственности по ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания"). Полицейские денег не взяли и вызвали следственную группу, зафиксировавшую факт дачи взятки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки").

В субботу, 23 марта, судья Автозаводского районного суда Татьяна Выбойщик удовлетворила ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца. Это постановление и обжаловали. Но 9 апреля областной суд оставил постановление районного суда без изменения. Теперь оно вступило в законную силу.