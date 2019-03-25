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Преступления Происшествия

В Тольятти арестован гражданин Франции, подозреваемый в даче взятки

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 марта, судья Автозаводского районного суда Татьяна Выбойщик удовлетворила ходатайство следствия о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца гражданину Франции, подозреваемому в покушении на дачу взятки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. Но по предварительным данным оперативных структур, гражданин Франции Гурван Легаль был остановлен в четверг в Тольятти сотрудниками патрульно-постовой службы полиции для проверки документов. Но регистрации в России у него не оказалось.

Якобы, чтобы избежать выдворения, Легаль решил откупиться от стражей порядка - находясь у них в машине, он предложил им в качестве взятки 15 тыс. рублей. Но полицейские денег не взяли, вызвали следственную группу, зафиксировавшую факт дачи взятки. Было возбуждено уголовное дело.

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