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Преступления Происшествия

В Безенчуке самарского пенсионера подозревают в незаконной добыче рыбы

БЕЗЕНЧУК. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках операции "Нерест" сотрудниками полиции ОМВД России по Безенчукскому району задержан 64-летний житель Самары, подозреваемый в незаконной добыче рыбы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных правоохранителями материалов следует, что подозреваемый, находясь недалеко от с. Кануевка Безенчукского района, в местах нереста и миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица незаконно ловил рыбу с помощью запрещенного орудия лова — сети.

Сотрудники полиции изъяли у задержанного лодку, рыболовную сеть и улов (сорога, карась, густера и красноперка). Установлено, что своими действиями злоумышленник причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 8 тыс. рублей.

По данным сотрудников органов внутренних дел задержанному 65 лет и ранее он не судим.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Безенчукскому району по признакам преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов" возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается.

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