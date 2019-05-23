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Футбол Спорт

Президент РФС: "Самара прекрасно справилась с проведением финала"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Президент РФС Александр Дюков подвел итоги финала Олимп Кубка России, в котором "Локомотив" победил "Урал" (1:0). Как он рассказал в интервью sports.ru, Самара успешно справилась с организацией матча, прошедшего на "Самара Арене".

"Самара прекрасно справилась с проведением финала. Я хотел бы поблагодарить руководство региона и губернатора Дмитрия Азарова за его помощь и поддержку. Когда мы говорим о финале, это не только проведение матча и полные трибуны. К финалу была подготовлена очень насыщенная, интересная программа из разных мероприятий, активностей, которые, безусловно, понравились как болельщикам, так и жителям Самары", — отметил Александр Дюков.

Также президент РФС отметил, что подобная практика будет продолжена и организация будет стараться, чтобы каждый финал был еще более интересным, более наполненным различными событиями.

"Самара сегодня в очередной раз подтвердила, что и в регионах мы можем проводить матчи сборной. Регионы готовы принимать матчи самого высокого уровня. Конечно, эту практику мы будем продолжать", — сказал Александр Дюков.

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