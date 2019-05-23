"Крылья Советов" высказались за лимит на легионеров по схеме "8+17"

"Крылья Советов" выступают за лимит на легионеров по схеме "восемь легионеров в заявке на сезон + 17 россиян", сообщает sportbox.ru со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

В четверг на исполкоме РФС глава организации Александр Дюков заявил, что сейчас обсуждаются два варианта лимита: "6+5" и "8+17".

"Крылья Советов" выступают за лимит на легионеров по схеме "8+17", - сказал Шашков.

Сейчас в РПЛ действует лимит "6+5", согласно которому, на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.