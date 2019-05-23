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Футбол Спорт

"Крылья Советов" высказались за лимит на легионеров по схеме "8+17"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" выступают за лимит на легионеров по схеме "восемь легионеров в заявке на сезон + 17 россиян", сообщает sportbox.ru со ссылкой на генерального директора клуба Виталия Шашкова.

В четверг на исполкоме РФС глава организации Александр Дюков заявил, что сейчас обсуждаются два варианта лимита: "6+5" и "8+17".

"Крылья Советов" выступают за лимит на легионеров по схеме "8+17", - сказал Шашков.

Сейчас в РПЛ действует лимит "6+5", согласно которому, на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

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