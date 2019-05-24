Гандбольную "Ладу" покинут шесть игроков, включая капитана, и обновится тренерский штаб, сообщает пресс-служба клуба.

В новый столичный клуб ЦСКА, который со следующего сезона дебютирует в суперлиге, перебирается капитан "Лады" и сборной России Дарья Дмитриева, а с ней еще трое — Полина Ведехина, Полина Горшкова и Елена Уткина. В "Астраханочке" продолжат карьеру Мария Гафонова и Кристина Тарасова.

Возглавит "Ладу" после ее выхода из отпуска теперь уже бывший наставник московского "Луча-РГСУ" Алексей Алексеев, входящий в тренерский штаб национальной российской команды. В клубе ему будет помогать Екатерина Маренникова, а Павел Сукосян работу в Автограде завершает. Дальнейшая судьба старшего тренера тольяттинок Александра Хомутова, равно как и ситуация по тренерскому составу "Лады-2", прояснится в ближайшие дни.

Обо всех корректировках со знаком "плюс", которые произошли в автозаводской дружине к данному моменту, ранее поэтапно уже сообщалось. Напомним, что возвращаются в "Ладу" Ирина Близнова (после приостановления карьеры), Анна Голубева (из белорусского БНТУ-"БелАЗ") и Анастасия Портягина (из ижевского "Университета"). Из того же Ижевска переходит Наталья Решетникова, а из "Гомеля" — признанная лучшим линейным последнего белорусского чемпионата Виктория Шамановская.