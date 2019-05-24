УФАС уличило "Крылья Советов" в нарушении закона о рекламе

В отношении ЗАО "ПФК "Крылья Советов" возбуждено дело по признакам нарушения требовании рекламного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, перенаправленное анитимонопольщикам, согласно которому на сайте www.kc-camara.ru футбольного клуба "Крылья Советов" распространяется в форме баннера реклама букмекерской конторы "Pari match".

В рамках рассмотрения материалов заявления в Управление Роскомнадзора по Самарской области был направлен запрос информации, согласно полученному ответу установлено, что сайт футбольного клуба не является зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве СМИ и не может рекламировать основанные на риске игры, пари, осуществляемые организаторами азартных игр в букмекерских конторах.

Администратором указанного сайта является ЗАО "ПФК "Крылья Советов". Следовательно, реклама букмекерской конторы "Pari match", размещенная на сайте футбольного клуба, содержит признаки нарушения ч. 2.2. ст. 27 Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения заявления в отношении ЗАО "ПФК "Крылья Советов" было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.