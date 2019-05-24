16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
УФАС уличило "Крылья Советов" в нарушении закона о рекламе "Крылья Советов" оштрафовали на 150 тыс. руб. по итогам матча со "Спартаком" "Крылья Советов" высказались за лимит на легионеров по схеме "8+17" Президент РФС: "Самара прекрасно справилась с проведением финала" Финал Олимп-Кубка России по футболу на "Самара Арене" посетило более 38 тыс. зрителей

Футбол Спорт

УФАС уличило "Крылья Советов" в нарушении закона о рекламе

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати

В отношении ЗАО "ПФК "Крылья Советов" возбуждено дело по признакам нарушения требовании рекламного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, перенаправленное анитимонопольщикам, согласно которому на сайте www.kc-camara.ru футбольного клуба "Крылья Советов" распространяется в форме баннера реклама букмекерской конторы "Pari match".

В рамках рассмотрения материалов заявления в Управление Роскомнадзора по Самарской области был направлен запрос информации, согласно полученному ответу установлено, что сайт футбольного клуба не является зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве СМИ и не может рекламировать основанные на риске игры, пари, осуществляемые организаторами азартных игр в букмекерских конторах.

Администратором указанного сайта является ЗАО "ПФК "Крылья Советов". Следовательно, реклама букмекерской конторы "Pari match", размещенная на сайте футбольного клуба, содержит признаки нарушения ч. 2.2. ст. 27 Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения заявления в отношении ЗАО "ПФК "Крылья Советов" было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2