"СМТ" попали в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС по Самарской области включило сведения об ООО "Современные медицинские технологии" в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом для этого стало обращение ГКУ СО "Управление капитального строительства", которое в одностороннем порядке расторгло контракт 2015 года на поставку реанимационных мест для новорожденных в областном перинатальном центре. Начальная (максимальная) цена договора составляла 37,8 млн рублей.

"СМТ" обязались обеспечить медучреждение 17 комплексами Panda iRes с принадлежностями, общая стоимость поставки составляла 37,4 млн рублей.

В феврале 2016 года заказчик принял и оплатил товар. Позднее ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина" передала его ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора для проверки. По результатам экспертизы качества эффективности и безопасности медицинского изделия было выдано отрицательное заключение.

Эксперты нашли скрытые недостатки товара, которые не могли быть установлены заказчиком при приемке. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области изъял это оборудование.

Больница Середавина потребовала до 20 июня 2018 года заменить товар. В СМТ признали выводы экспертизы и выразили готовность поставить другой комплекс, но добавили, что в отведенные законом 90 дней не уложатся.

На 15 апреля перинатальный центр так и не получил новые комплексы, и заказчик решил отказаться от контракта с ООО "СМТ".

"В данном случае поставка медицинского оборудования, не отвечающего требованиям безопасности, принятым в РФ, фактически воспрепятствовала реализации "Региональной программы модернизации здравоохранения Самарской области: проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Самарского областного перинатального центра на 2014-2016 годы", утвержденной постановлением правительства Самарской области №675", - считают в УФАС.

Напомним, "СМТ" уличили в картельном сговоре при проведении торгов на техобслуживание и ремонт дорогостоящего оборудования стоимостью более 780 млн руб., а директор организации Сергей Шатило стал фигурантом уголовного дела.