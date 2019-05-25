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Власть и политика

Станислав Казарин: "Самаре не хватает экспериментов в дизайне"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на территории отеля "Lotte" продолжаются "Дизайн-выходные". В этом году на мероприятие зарегистрировалось около 1170 участников из 25 городов России.

Фото: Ксения Якурнова

"Такие цифры еще раз доказывают, что дизайн — это не только красивые картинки. Дизайнер способен служить людям. Это касается и комфортной городской среды, и промышленного дизайна. К сожалению, во многих направлениях дизайнеры сегодня недооценены, — сообщил врио заместителя председателя правительства Самарской области Станислав Казарин. — В Самарской области поставлена задача исправить эту ситуацию".

Представитель правительства отметил, что проблема Самарской области еще и в том, что регион слишком консервативен. "Самаре не хватает экспериментов в дизайне", — отметил Станислав Казарин.

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