"Самара-Экспорт" оштрафовали на 224 тыс. руб. за незаконное использование бренда "Lada"

ООО "Самара-Экспорт" (ранее ООО "Лада-Экспорт") оплатило штрафы на сумму 224 тыс. руб. за незаконное использование в доменном имени и адресах электронной почты обозначения "Lada", сходного с товарным знаком, правообладателем которого является ПАО "АвтоВАЗ", сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области. Также ООО "Лада-Экспорт" использовало в своем фирменном наименовании обозначение "Лада", сходное с товарным знаком, правообладателем которого также является автогигант.

Напомним, с 31 декабря 2004 г. товарный знак Lada был признан общеизвестным на территории Российской Федерации (решение Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

17 октября 2018 г. ООО "Лада-Экспорт" было признано нарушившим закон о защите конкуренции. Компании выдали соответствующее предписание. В отношении общества были возбуждены два дела - согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ и п. ст. 14.4 и п. 1 ст. 14.6. Закона о защите конкуренции.

По результатам рассмотрения административных дел на общество были наложены штрафы на общую сумму 200 тыс. руб., на директора общества на общую сумму в 24 тыс. рублей.

Позднее штрафы были оплачены в полном объеме.