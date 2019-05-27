Владимир Кошелев выступил на встрече с Виталием Мутко с рядом инициатив

В Москве в рамках съезда "Деловой России" прошла встреча делегатов с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Предложения, направленные на развитие строительной отрасли, высказал член Координационного совета, председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев, который имеет большой опыт успешной реализации проектов комплексной жилищной застройки в регионах.

Совместное обсуждение проблематики по эскроу-финансированию уже дало продуктивный результат. Вышло постановление, которое определяет критерии для продолжения строительства объектов без использования эскроу-счетов.

Владимир Кошелев напомнил, что после инициативы комитета по строительству "Деловой России" по увеличению количества уполномоченных банков, имеющих право открывать счета эскроу, были изменены требования к банкам. Это позволило предоставить такое право еще 37 банкам, в том числе 16 региональным, что повысит конкуренцию на рынке и расширит возможности выбора кредитной организации для застройщиков.

Также власти обратили внимание на предложение поддержать спрос и снижение ипотечной ставки в сегменте массового доступного жилья за счет залога высоконадежных ипотечных портфелей.

"Если мы не увидим положительного тренда в ближайшие полгода, нам придется принимать решение. Речь пойдет о полном запуске механизма всех финансовых институтов. Такой набор есть, но есть и простой механизм субсидирования, он не снимается", - сказал Виталий Мутко. Он добавил: пока Центробанк подтверждает, что тренд на снижение инфляции и ключевой и ипотечной ставки сохраняется.

Владимир Кошелев рассказал еще об одной важной проблеме - корректировке классификатора видов разрешенного использования земельных участков. По этому поводу поступает много обращений от застройщиков. Председатель комитета по строительству "Деловой России" предложил изменить классификатор, предусмотрев возможность размещения нежилых помещений на первых этажах жилых домов без ограничений по процентному соотношению к общей площади дома. Это позволит строить районы, отвечающие современным требованиям, создавать комфортную среду проживания с шаговой доступностью объектов обеспечения жилой застройки.

Также Владимир Кошелев предложил исключить лишнее регистрационное действие в виде первичной регистрации прав застройщиков на квартиры и тем самым снизить затраты застройщика. Самарской губернской думой уже разработан проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации" и направлен в правительство РФ.

"Проект позволяет после ввода дома в эксплуатацию осуществлять кадастровый учет квартир без регистрации права собственности застройщика на них и регистрировать только право собственности покупателя. Подготовили соответствующее письмо", - сообщил Владимир Кошелев.

"Давайте посмотрим, давайте, - отреагировал Виталий Мутко. - Вы затронули еще тему незаконных построек, давайте ее тоже рассмотрим".

Он подчеркнул важность совместной работы и обсуждения насущных вопросов. По итогам встречи Виталий Мутко пригласил Владимира Кошелева к участию в совещании в правительстве РФ.