"Губернию" наградили на фестивале "Пресса-2019"

Диплом победителя телерадиокомпании "Губерния" вручила председатель регионального отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

В субботу, 25 мая, в Самаре состоялся региональный фестиваль журналистики "Пресса-2019". Ведущие СМИ региона ежегодно участвуют в этом мероприятии, которое по традиции проходит в последние выходные мая. В этом году Струковский сад посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На фестивале была организована работа 25 интерактивных площадок СМИ и пресс-служб различных ведомств. По итогам мероприятия дипломом победителя наградили объединенную площадку ТРК "Губерния" и газеты "Волжская коммуна". Из рук председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой награду получила главный редактор нашей телерадиокомпании Татьяна Прокопавичене.

"Большое спасибо всем, кто пришел на этот праздник. Особая благодарность тем, кто посетил нашу площадку, кому она понравилась. "Губернии" в этом году исполняется 10 лет. Надеемся, что с каждым годом наших слушателей, зрителей и читателей будет становиться все больше и больше. Мы вас очень любим, и я надеюсь, что любовь взаимна", — сказала Татьяна Прокопавичене.

Отметим, что и в прошлом году площадка телерадиокомпании "Губерния" была признана самой креативной на фестивале журналистики.

В этот день телерадиокомпания не только получала, но и дарила подарки. Так, в самый разгар праздника представители ТРК пригласили на сцену победителей акции "Я рисую театр", запущенной совместно с САТОБом. Всего на конкурс детских рисунков поступило более 450 заявок, а его география охватила не только Самарскую область, но и другие регионы. Ребятам вручили развивающие игрушки, творческие наборы от сети магазинов "Мои любимые игрушки" и билеты в театр. А также много-много мороженого. В этот день всех пришедших к гроту ждало охлаждающее лакомство от наших партнеров — компании "Пин Вин".

"Губерния" подготовила масштабную развлекательную программу. Самых маленьких посетителей удивил Самарский художественный театр неожиданной постановкой "Аленький цветочек". Кроме того, на сцене у грота выступили солисты оперного театра, аккордеонист Алексей Хромов, детский музыкальный театр "Задумка", Федерация чирлидинга Самарской области, а также хедлайнеры мероприятия — группа "Ананасы" и аниматоры творческого объединения ШУТ.