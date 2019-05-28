В Струковском саду пройдет праздник в честь Дня защиты детей

В субботу, 1 июня, в День защиты детей в 12:00 в Струковском саду состоится областной праздник "Город детства". В парке одновременно будут работать нескольких тематических фестивальных площадок.
У входа в парк со стороны ул. Вилоновской - М.Горького расположится "Площадь искусств", на которой будут проходить выступления творческих коллективов "Задумка", "Акварели", "Таусень, "Афонька" и других, показ спектакля театра "Пластилиновый дождь".
Также в "Струкачах" разобьют сквер игр, в котором профессиональные аниматоры проведут тематические интерактивные игровые программы. Кроме того, посетители попадут в город профессий, где участникам праздника предложат изучить профессии и выбрать для себя самую интересную.
В парке появится художественная улица - там будут выставка детских рисунков, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте и спортивная площадка, на которой состоится эстафета и сдача комплекса ГТО.
Пройти "фестивальный маршрут" проще всего будет по указателям от входа со стороны ул. Куйбышева (напротив музея ПриВО) или от входа со стороны пересечения улиц Вилоновской и М.Горького.
Участниками праздника станут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в специализированных учреждениях, дети-инвалиды, дети из многодетных, замещающих, неполных семей, а также дети, достигшие успехов в учебе, спорте и иных видах деятельности по итогам учебного года.
К участию в празднике приглашаются все маленькие жители Самарской области.
Международный день защиты детей, приходящийся на первый день лета, отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Международный день защиты детей ‑ это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
Особую значимость празднику придает стартовавшее в 2018 году "Десятилетие детства". В различных формах события, посвященные Международному дню защиты детей, проходят во всех городах и районах области: праздничные торжества и другие мероприятия, выставки детских поделок, которые проводят учреждения службы семьи, образования, культуры.