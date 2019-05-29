Пианист Денис Мацуев: "Мы взбодрим культурную атмосферу Самары"

С 3 по 5 июня в Самаре пройдет фестиваль "Денис Мацуев и друзья". Денис Мацуев часто приезжал в Самару с сольными концертами, но трехдневный фестиваль это совершенно новая глава в истории дружбы между нашим городом и маэстро. Специальный корреспондент "Волга Ньюс" поговорил с Денисом Мацуевым и узнал, что стоит ждать от нового фестиваля в Самаре, как появилась эта особая любовь к самарским слушателям, и почему после русской публики музыканту не страшно уже ничего.

В Самаре впервые пройдет трехдневный фестиваль "Денис Мацуев и друзья". Это программа, переезжающая из города в город или собственный полноценный самарский фестиваль, который будет иметь продолжение и на следующий год? Ведь, например, в соседней Казани уже много лет проходит фестиваль со схожим названием "Денис Мацуев у друзей". В чем принципиальная разница?

— Нашему долгоиграющему роману с Самарой уже 25 лет. И, конечно, идея фестиваля в вашем городе зрела давно. Вы знаете, что у меня около двадцати различных проектов по всему миру: во Франции, в Китае, в Швейцарии, в России. Я работаю с фондами "Новые имена", на конкурсах Grand Piano Competition и Astana Piano Passion, на фестивалях "Звезды на Байкале" и Crescendo. У меня есть проекты "Денис Мацуев представляет", "Денис Мацуев и друзья", "Денис Мацуев у друзей"… Как раз в Казани выбрано такое название для двухдневного фестиваля "Денис Мацуев у друзей", потому что у меня сложились теплые отношения с местным оркестром. Он очень сильно повлиял на мою судьбу, а в последние шесть лет стал безумно популярным — взлетел как комета. С дирижером Александром Сладковским у нас тоже выстроилась замечательная дружба. С Самарой у меня своя история и свои особые отношения. Я часто сюда приезжаю, и уверен, что фестиваля здесь не было совершенно незаслуженно. Надеюсь, предстоящее событие станет отправной точкой на развитие сотрудничества. У меня давняя дружба с вашим городом, и я сделаю все возможное, чтобы она продолжалась. Я очень жду этот фестиваль и уверен, что эти три дня, с 3 по 5 июня, станут сумасшедшими. Мы взбодрим культурную атмосферу Самары. А самое главное на фестивале состоится встреча с моей любимой самарской публикой, с которой у нас давние теплые отношения.

Чем будет отличаться фестиваль "Денис Мацуев и друзья" от вашего традиционного сольного концерта в Самаре?

— Сольный концерт никуда не уйдет и состоится во второй день фестиваля. Главное в этом проекте — показать не только вашего покорного слугу в разных ипостасях, но и других музыкантов. Я буду выступать с дирижером Михаилом Щербаковым и самарским оркестром, с которым мы дружим много-много лет. С этим коллективом я сыграл много концертов, и еще один состоится в первый день фестиваля. Это будет большой концерт, на котором я исполню два произведения Рахманинова — Четвертый концерт и Рапсодию на тему Паганини. В программе примет участие и одна из лучших скрипачек мира лауреат конкурса имени Чайковского Александра Конунова. Третий день концерта мы посвятим классике и джазу. Эту программу мы еще никогда не играли в Самаре. Здесь выступят великолепные джазовые музыканты, молодые таланты стипендиаты фонда "Новые имена" и победители проекта "Синяя птица". Мы играем эту программу по всему миру и всегда это особая атмосфера и успех у публики.

Самарскую публику ждет три разных концерта — с симфоническим оркестром, сольное выступление, джаз. Скажите, в каком репертуаре вам самому сейчас интереснее работать?

— Я всегда говорю: чтобы ты ни играл, если у тебя нет контакта с этим произведением, то ты не имеешь права выносить его на публику. Выступление — это конечная точка романа и пик твоего творчества с музыкой. Конечно, классическая музыка это мое все. Я исполняю ее 286 раз в год в разных странах от Америки до Японии. Но концерт — импровизация, посвященный джазу — это особое состояние. Я не могу назвать себя джазовым музыкантом, но джаз обожаю с детства. Я люблю импровизацию, ведь это не только про джазовое искусство: она сильно помогает и в интерпретации классической музыки. Импровизация сродни озарению и спонтанности. Ведь иногда какое-то озарение происходит во время концерта — ради таких моментов мы и выходим на сцену.

В вашем гастрольном графике — особое внимание к регионам. Это какая-то особая миссия?

— У меня в год примерно 280 концертов. Думаю, примерно треть посвящена регионам. Для меня, по большому счету, нет принципиальной разницы где выступать — в знаменитом зале или в районном центре. Мне не важно кто сидит в зале — я обожаю свою публику. У меня нет "серьезного" и "несерьезного" концерта — я всегда одинаково выкладываюсь на 150%. Гастроли по России — одно из моих любимых направлений турне, потому что это встреча с публикой, которая порой знала меня еще совсем юным. Здесь концерты похожи на своеобразный экзамен, ведь вы уже знакомы и уровень ответственности возрастает. И для меня качество программы, с которой я езжу — самое главное. Я всегда говорил, что после русской публики тебе не страшно уже ничего. А если у тебя еще и роман с публикой, тебя любят — это счастье. Фестивали и аншлаги не получаются просто так — это огромная работа. И мы работаем вместе с любовью, которую мне дарит зал. Несмотря на то, что я могу потерять за концерт до трех килограммов, я получаю энергетическую подпитку и терапевтический заряд от публики. Для меня это настоящее счастье.

Вы активно сотрудничаете с фондом "Новые имена", поддерживающим молодых одаренных музыкантов. Будут ли реализованы какие-то проекты в рамках этого фонда во время вашего фестиваля в Самаре?

— В рамках фестиваля, конечно, пройдут мастер-классы фонда "Новые имена". Этот фонд — наша семья, которой уже больше тридцати лет. В свое время Иветта Николаевна Воронова нашла нас на территории тогда еще Советского Союза. И любое русское имя из моего поколения на афише любого мирового зала это сто процентов выпускники фонда "Новые имена". В Тольятти недавно были проведены мастер-классы профессоров Московской консерватории. По итогам этих мероприятий мы выдали студентам стипендии и возможность посетить нашу летнюю творческую школу в Суздале. Это лишь начало нашего большого проекта в Самаре и Самарской области. Самара совершенно незаслуженно была не в контексте "Новых имен", ведь мы знаем, что тут прекрасная школа и есть много талантливых молодых музыкантов. Одна из задач предстоящего фестиваля в Самаре — набрать новую команду молодых учеников со всей области, которым мы будем помогать, и за которыми мы будем следить, в хорошем смысле этого слова, чтобы они развивались и выросли в больших глубоких музыкантов.

Расскажите, зачем Самаре нужен новый фестиваль?

— Фестиваль, который мы придумали для Самаре это высшая точка нашей дружбы. Мы уже сотрудничаем 25 лет. Помню, как будто бы это было вчера — я выскочил из поезда в Самаре играть концерт Моцарта и очень переживал по поводу выступления. Мы уже сотрудничали с фондом "Новые имена" и часто ездили по миру. Я как раз приехал из индонезийской Джакарты сильно загоревшим, и публика не понимала как можно в декабре так выглядеть. Это были предновогодние концерты. Могу даже точно сказать, что это было 24 декабря, как раз в день рождения моего папы. Для меня тот концерт стал экстремальным выступлением, но на первых аккордах, я понял, что публика мне симпатизирует. Сейчас моя задача с самарским фестивалем — познакомить слушателей с потрясающими музыкантами, которые еще не приезжали в ваш город. Я отрабатываю эту практику в родном Иркутске уже 15 лет. Там проходит фестиваль "Звезды на Байкале", куда каждый раз приезжают как звезды, так и молодые неизвестные музыканты. Для молодых талантливых ребят выступление на подобном фестивале это возможность проявить себя. Потом, через какое-то время, они возвращаются на фестиваль уже часто популярными и известными музыкантами.

Вы часто приезжаете в Самару. С чем у вас ассоциируется наш город?

— Уже последние лет 10 в моем гастрольном графике есть летний волжский тур. Как правило, в Самару я приезжаю в конце мая — начале июня, и это одно из моих самых теплых и любимых турне. У меня много друзей в Самаре еще со времен, когда я сюда приехал в семнадцатилетнем возрасте. С этим городом связаны и замечательные моменты личного характера и здесь я вспоминаю много ностальгических историй. Когда я впервые приехал сюда, я был студентом первого курса консерватории и это были мои первые гастроли. Я играл при полном зале с симфоническим оркестром — незабываемые ощущения. Вот этот момент выхода на сцену, плюс какой-то особенный колорит Самары на Волге, путешествия на корабликах, и самое главное — теплота людей, и все это помноженное на начало лета — мои главные ассоциации с Самарой. В вашем городе я сыграл огромное количество концертных программ, в том числе и дебюты. Некоторые концерты я играл первый раз с дирижером Михаилом Щербаковым. И я очень хочу, чтобы ваш симфонический оркестр развивался, чтобы у них были достойные зарплаты, и музыканты в нем играли на достойных инструментах, чтобы были гастроли и сюда приезжали самые лучшие солисты, чтобы филармоническая афиша была на самом высоком уровне, потому что ваша публика этого достойна. И я сделаю все возможное, чтобы это произошло.