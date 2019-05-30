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Олимпийские Спорт

Самарчанка завоевала бронзу молодежного первенства Европы по фехтованию

СОФИЯ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ирина Охотникова из Самары выиграла бронзовую награду молодежного первенства Европы по фехтованию, которое проходит в Болгарии, сообщает региональное министерство спорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Охотникова завоевала медаль в соревнованиях по шпаге среди девушек.

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