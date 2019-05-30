Самарчанка завоевала бронзу молодежного первенства Европы по фехтованию

Ирина Охотникова из Самары выиграла бронзовую награду молодежного первенства Европы по фехтованию, которое проходит в Болгарии, сообщает региональное министерство спорта.
Охотникова завоевала медаль в соревнованиях по шпаге среди девушек.
Ирина Охотникова из Самары выиграла бронзовую награду молодежного первенства Европы по фехтованию, которое проходит в Болгарии, сообщает региональное министерство спорта.
Охотникова завоевала медаль в соревнованиях по шпаге среди девушек.
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