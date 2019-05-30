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Футбол Спорт

СМИ: Божовича уволят в случае вылета "Крыльев Советов" в ФНЛ

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В случае вылета "Крыльев Советов" в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку, пишет matchtv.ru.

Более того, если "Крылья" даже сохранят прописку в премьер-лиге, данный вопрос все равно будет подниматься, хотя в этом случае возможно разное развитие событий.

Самарские власти недовольны выступлением команды, которая в последних 7 турах набрала всего одно очко и финишировала на 13-м месте. При этом в клубе образовался дефицит бюджета (около 200 млн руб.): зимой новое руководство "Крыльев" провело мощную трансферную кампанию, вложившись в новичков.

Если самарцы вылетят в первый дивизион, то команду может возглавить Дмитрий Воецкий, экс-наставник "Сызрани-2003", которая борется с "КамАЗом" за второе место в зоне "Урал-Поволжье" ПФЛ. 44-летний специалист уже покинул клуб. Его кандидатура рассматривается в Самаре.

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