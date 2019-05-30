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Происшествия

В Тольятти директор колледжа начислял зарплату жене и дочери

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурорская проверка выявила в Тольятти факт начисления зарплаты жене и дочери директора Тольяттинского социально-педагогического колледжа.

По данным надзорного ведомства, они незаконно получили 673 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Подобные коррупционные нарушения стали основанием для масштабных проверок в Кинеле, где в Самарском государственном аграрном университете ректору и бухгалтеру было начислено полмиллиона рублей стимулирующих выплат (прокуратура считает это незаконным) и в детской музыкальной школе Советского района, где оказалась трудоустроена дочь руководителя организации (повлек ли конфликт интересов реальные хищения денег, пока не ясно).

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