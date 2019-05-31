Под Сызранью рыбак выловил щуку, больную чумой

Под Сызранью 25 мая в акватории Волги местный рыбак-любитель выловил пораженную язвами неизвестного происхождения щуку, сообщает syzran-small.ru.

Подобный "трофей" мужчине попался первый раз, но то, что время от времени что-то похожее попадалось другим рыбакам, он слышал. Правда, не в этом сезоне, а в предыдущие. "От рыбины, конечно, я избавился. Выбросил тут же, на берегу. Уже потом подумал, что надо было бы ее отнести на экспертизу — мало ли какие паразиты могли ее так обезобразить", — рассказал Андрей. Судя по присланной им в редакцию фотографии, щука немаленькая, живет долго.

На следующий день на крючок рыбака попались еще две щуки с аналогичными язвами. Одну из них он отвез в городскую станцию по борьбе с болезнями животных на ул. Баумана, откуда впоследствии пришел ответ, что болезнью оказалась щучья чума. Употребление в пищу такой рыбы нежелательно. Но и выбрасывать обратно в воду ее тоже нельзя. Выброшенная обратно больная щука разносит эту болезнь дальше. Лучше всего зараженную рыбу уничтожить в огне.