В РКЦ "Прогресс" начали производство топливных баков для ракеты "Союз-5"

В пятницу, 31 мая, с рабочей поездкой в Самаре находится глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Цель его визита - ознакомиться как идет процесс подготовки производства ракеты среднего класса "Союз-5" и укладывается ли АО "РКЦ "Прогресс" в график.

Напомним, Роскосмос заказал разработку ракеты среднего класса "Союз-5" РКК "Энергия", выделив около 60 млрд рублей. Первый запуск планируется сделать в 2023 году. Соисполнитель по проекту - самарское АО "РКЦ "Прогресс".

"Известно, что решение о заключении контракта на создание этой ракеты нами принято почти год тому назад. Она заменит ракету "Зенит" российско-украинского производства. Но мы хотим сделать более мощную ракету — порядка 17-18 тонн грузоподъемностью на низкопробную орбиту. Было принято решение Роскосмосом о том, чтобы разместить данный заказ здесь в Самаре, на РКЦ "Прогресс". Поэтому наша задача сейчас посмотреть, как будет располагаться новое оборудование, которое закупается предприятием, как идет подготовка персонала, который должен будет решить эти новые задачи, и успевает ли данное предприятие выполнить ту задачу, которая поставлена Роскосмосом, то есть начать летные испытания в 2022 году. Если говорить про производство ракетного цикла, то это считайте даже не завтра, это - сегодня", - прокомментировал Дмитрий Рогозин.

По словам гендиректора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова, сейчас начато изготовление топливных баков РН "Союз-5".

Ракета "Союз-5" нацелена на захват коммерческого рынка, продолжает глава Роскосмоса. "Она должна по цене быть такой, чтобы при всех ухищрениях экономической политики наших конкурентов, в том числе используя демпинг, все равно они не смогли бы снизить цену настолько, чтобы соревноваться с нами. Это очень важная задача, которая стоит перед разработчиками", - заключил Рогозин.

Он также отметил, что производство "Союза-5" не предполагает окончание выпуска "Союза-2". "Я думаю, что эта машина еще от 10 до 20 лет должна функционировать, у нее есть достаточный запас как технической прочности, так и экономической", - добавил Баранов.