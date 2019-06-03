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Строительство Строительство и недвижимость

В Новокуйбышевске на берегу Татьянки хотят построить жилой комплекс

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компания "Аста" под руководством бывшего главного архитектора Самары Андрея Смирнова задекларировала намерение поднять 21 четырехэтажку и еще 79 коттеджей возле Орловских озер в Новокуйбышевске, пишет "Самарское обозрение".

Планы застроить площадку Андрей Смирнов раскрыл еще в 2018 году. Теперь ГК "Аста" приступила к подготовке проекта межевания территории. Соответствующее постановление мэрия Новокуйбышевска приняла 14 апреля. Речь идет о застройке района, ограниченного автодорогой от Самарского шоссе до песчаного карьера и реки Татьянки. За 12 месяцев ООО "Аста" должно за собственные средства разработать документ и представить его в департамент капитального строительства и архитектуры Новокуйбышевска.

Задание по планировке территории включает основные характеристики будущего жилого комплекса "Орловские озера". Общая площадь территории под застройку - 117,8 га. Строительство предполагается вести в четыре этапа: на первом - застроить 11,6 га, затем -10,5 га, третья очередь включает застройку 3,3 га, наконец, последняя очередь - 7,5 га. Как уточнил изданию директор ООО "Аста" Андрей Смирнов, земельные участки компания арендует. "Земля не находится в собственности, но все изыскания проводит наша компания", - говорит Смирнов.

Согласно планам "Асты", на площадке построят 21 четырехэтажное здание и еще 79 одноэтажных коттеджей. Также в "Орловских озерах" заявлены парковки, гаражные боксы в цокольных этажах домов, школа на 520 учащихся, детсад, поликлиника и прочие объекты соцкультбыта. Из необычных для регионального строительного рынка решений предполагаются пешеходные мосты через реку Татьянку.
Продавать жилье в ЖК, по словам Смирнова, планируется примерно за 56 тыс. руб. за 1 кв. м, строительство займет около шести лет.

"Главным преимуществом нашего проекта служит сам формат малоэтажной многоквартирной застройки участка. Это будут четырехэтажные дома с лифтами и подземными парковками. Также мы построим набережную Татьянки. Для реализации планируется привлекать средства инвесторов, а не дольщиков. Есть поддержка властей, надеемся, что она не прекратится вплоть до завершения работ. В 2019 г. будет подготовлен проект планировки и проведены публичные слушания. Конечно, есть проблемы с охранными зонами предприятий, из-за которых приходится вносить изменения в проектную документацию, но в целом реализации стоит ожидать в 2022-2024 гг.", - рассказал "СО" Смирнов.

Согласно намерениям проектировщиков, площадку поднимут с помощью насыпного грунта выше 36-метровой отметки.

Эксперты не уверены в успехе проекта. Генеральный директор МРСК "Базис" Николай Кормаков, работающий в Новокуйбышевске, считает, что застройка участка обойдется в слишком большую сумму, что может отпугнуть потенциальных инвесторов. "Эту площадку нам предлагали раньше для застройки, мы отказались. Причиной тому - близость реки Татьянки. Прежде чем там строить, необходимо создать искусственную насыпь, чтобы вода не подмывала грунт. Это огромные вложения, которые себя не оправдают. В Новокуйбышевске есть люди с деньгами, но не думаю, что они Проявят интерес к этому проекту. Инвесторов может отпугнуть цена технических работ по созданию насыпи", - говорит Кормаков.

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