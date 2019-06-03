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ЖКХ и благоустройство Общество

На Заводском шоссе убрали незаконный киоск

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре приставы добились сноса незаконного киоска на Заводском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее жительница города незаконно установила торговый павильон на земельном участке площадью в 6 кв. м, принадлежащем муниципалитету. Женщина продавала там кондитерские изделия, хотя у нее не было каких-либо документов, разрешающих торговлю в этом месте. Также не было и документов на использование земли.

Министерство имущественных отношений обратилось в суд и потребовало освободить участок. Иск удовлетворили.

После нескольких визитов приставов владелица павильона все же убрала его.

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