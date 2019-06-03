Виталий Шашков: "Результатом сезона недоволен, а работой Божовича — да"

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал sport24.ru итоги сезона для клуба. Напомним, в воскресенье, 2 июня, самарцы проиграли во втором стыковом матче "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (первая закончилась победой 3:1) обошли нижегородцев и остались в премьер-лиге.

"Главная задача минимум, остаться в премьер-лиге, выполнена. В целом результатом недоволен, но так сложись. Много травм было в течении года. Надеялись избежать стыков, но не получилось. А работой тренерского штаба во главе с Божовичем довольны. Обсуждения по игрокам с тренером уже ведется, конкретика по игрокам наступит в течении недели. Пока не могу сказать, насколько сильно обновиться команда, только вчера закончили сезон", — сказал Шашков.