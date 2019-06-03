"Крылья Советов" начнут подготовку к новому сезону 17 июня

После стыковых матчей против "Нижнего Новгорода", по итогам которых "Крылья Советов" сохранили свое место в РПЛ, команда соберется в Москве 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.

В столице спортсмены пройдут медосмотр, а затем с 19 по 23 июня будут тренироваться Самаре. Этот этап подготовки завершится контрольным матчем с молодежным составом.

С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамка запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья" в Самаре.