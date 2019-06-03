Кредитный потребительский кооператив "Флагман" предоставил подарок победителю благотворительного забега

25 мая 2019 на территории стадиона "Самара-арена" в 4-й раз прошел благотворительный забег "Добрый Бег". Регистрационный взнос участников забега является пожертвованием на лечение тяжелобольных детей Самарской области. В этом году принять участие в забеге решили свыше 500 человек.

Кредитный потребительский кооператив "Флагман" не остался равнодушным к такому событию и оказал спонсорскую поддержку мероприятию. По правилам благотворительной акции победителей награждали призами от спонсоров соревнований. КПК "Флагман" предоставил подарок для самого быстрого участника на дистанции 5 километров — сертификат на сумму 10 000 рублей. Победитель может использовать его как первоначальный капитал для размещения сбережений в кооперативе.

Отделение КПК "Флагман" открылось в Самаре в октябре 2018 года. Целью кооператива является оказание финансовой взаимопомощи своим пайщиками. КПК "Флагман" помогает получить дополнительный доход по широкой тарифной линейке размещения сбережений под высокий процент, а также выдает займы населению по выгодной ставке. Пайщиком может стать каждый желающий старше 16 лет. Для вступления в кооператив нужно просто прийти в отделение, которое находится на ул. Гагарина, 32 (ост. общественного транспорта "Метро Гагаринская").

Деятельность КПК ведется на основании российского законодательства и регламентируется Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и регулируется Центральным Банком Российской Федерации. Все сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования", ИНН 7839045118 (лицензия ВС № 4349 от от 07.02.2018 г.)

КПК "Флагман" предлагает населению различные программы размещения сбережений. В таблице представлен популярный у населения тариф "Прогресс".

т. 8-800-551-70-30 (звонок бесплатный)

г. Самара, ул. Гагарина, 32.

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