Кредитный потребительский кооператив "Флагман" предоставил подарок победителю благотворительного забега

25 мая 2019 на территории стадиона "Самара-арена" в 4-й раз прошел благотворительный забег "Добрый Бег". Регистрационный взнос участников забега является пожертвованием на лечение тяжелобольных детей Самарской области. В этом году принять участие в забеге решили свыше 500 человек.
Кредитный потребительский кооператив "Флагман" не остался равнодушным к такому событию и оказал спонсорскую поддержку мероприятию. По правилам благотворительной акции победителей награждали призами от спонсоров соревнований. КПК "Флагман" предоставил подарок для самого быстрого участника на дистанции 5 километров — сертификат на сумму 10 000 рублей. Победитель может использовать его как первоначальный капитал для размещения сбережений в кооперативе.
Отделение КПК "Флагман" открылось в Самаре в октябре 2018 года. Целью кооператива является оказание финансовой взаимопомощи своим пайщиками. КПК "Флагман" помогает получить дополнительный доход по широкой тарифной линейке размещения сбережений под высокий процент, а также выдает займы населению по выгодной ставке. Пайщиком может стать каждый желающий старше 16 лет. Для вступления в кооператив нужно просто прийти в отделение, которое находится на ул. Гагарина, 32 (ост. общественного транспорта "Метро Гагаринская").
Деятельность КПК ведется на основании российского законодательства и регламентируется Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и регулируется Центральным Банком Российской Федерации. Все сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования", ИНН 7839045118 (лицензия ВС № 4349 от от 07.02.2018 г.)
КПК "Флагман" предлагает населению различные программы размещения сбережений. В таблице представлен популярный у населения тариф "Прогресс".
т. 8-800-551-70-30 (звонок бесплатный)
г. Самара, ул. Гагарина, 32.
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*Процентная ставка устанавливается при заключении договора сбережений на срок равный 18 месяцев. Сумма сбережения от 10 000 рублей до 35 000 000 рублей. Выплата процентов ежемесячно либо в конце срока договора с применением капитализации процентов в отделениях КПК "Флагман". Из суммы начисленных процентов удерживается налог. Расчеты, представленные в таблице, являются примерными. При досрочном расторжении договора по инициативе пайщика применяется процентная ставка, равная 2% годовых за весь период действия договора. Кредитный потребительский кооператив "Флагман", ИНН 3662261803. КПК "Флагман" состоит в союзе СРО "ГКС" ИНН 5321087512. Для заключения договора необходимо вступить в члены кооператива, оплатить вступительный взнос — 100 рублей, членский взнос — 50 рублей. Пайщик солидарно несёт субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.