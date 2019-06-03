Самарский театр кукол покажет в Воронеже два спектакля

Самарский театр кукол в Воронеже 5 июня в 10:30 передаст эстафету Всероссийского театрального марафона и представит в Театре кукол "Шут" два спектакля.

В рамках программы передачи эстафеты самарский театр сыграет спектакль по одноименной сказке Вильгельма Гауфа "Карлик Нос". Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ Игорь Игнатьев (Санкт-Петербург). А 6 июня в 10:30 Самарский театр кукол покажет спектакль "Каштанка", поставленный по рассказу Антона Чехова. Режиссер-постановщик - Владимир Гусаров. В рамках эстафеты в Воронеже торжественно передадут символ театрального марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами 85 субъектов РФ.