16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Актер "Грани" Даниил Богомолов стал лауреатом Фестиваля театров малых городов В Тольятти пройдет 10-й фестиваль "Премьера одной репетиции" В Самарской области проходит региональный этап фестиваля ПФО "Театральное Приволжье" Испанские артисты показали воздушное шоу с трюками и попкорном На месте строительства театра-студии "Грань" установили арт-объект

Театр Культура

Самарский театр кукол покажет в Воронеже два спектакля

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Самарский театр кукол в Воронеже 5 июня в 10:30 передаст эстафету Всероссийского театрального марафона и представит в Театре кукол "Шут" два спектакля.

В рамках программы передачи эстафеты самарский театр сыграет спектакль по одноименной сказке Вильгельма Гауфа "Карлик Нос". Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ Игорь Игнатьев (Санкт-Петербург).

А 6 июня в 10:30 Самарский театр кукол покажет спектакль "Каштанка", поставленный по рассказу Антона Чехова. Режиссер-постановщик - Владимир Гусаров.

В рамках эстафеты в Воронеже торжественно передадут символ театрального марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами 85 субъектов РФ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30