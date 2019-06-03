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Законотворчество Власть и политика

В регионе разработан новый законопроект в поддержку обманутых дольщиков

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июня, и. о. председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание кабинета министров, где рассмотрено 3 вопроса.

Один из них касался проблемы обманутых дольщиков, которая продолжает оставаться актуальной в регионе. Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев представил проект закона "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области".

Напомним, в Самарской области за 2016-2018 гг. из перечня проблемных объектов было исключено 18 многоквартирных жилых домов и удовлетворены права требований 2682 человек. Однако в реестре участников долевого строительства многоквартирных домов, чьи права были нарушены, остается более 2 тыс. человек.

Дмитрий Азаров в послании поставил задачу перед правительством Самарской области и главами муниципалитетов: в 2019 году статуса "проблемного" должны лишиться 8 объектов, восстановят права не менее 800 обманутых дольщиков.

В соответствии с новым законопроектом помощь государства смогут получить конкретные граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, объединения участников долевого строительства, решившие достраивать свой проблемный объект, в виде субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию; для технологического подключения дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; на возмещение затрат на внесение арендной платы за земельный участок под проблемным объектом.

Кроме того, на меры государственной поддержки могут рассчитывать застройщики-инвесторы и конкурсные управляющие, осуществляющие достройку проблемного объекта в соответствии с законом.

Окончательное решение о принятии данного законопроекта предстоит принять депутатам Самарской губернской думы.

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