На полигоне "Рощинский" состоится "Гонка героев"

В субботу, 8 июня, на полигоне "Рощинский", а Самарской области пройдет "Гонка героев".

В Самаре участников ожидает восьмикилометровая трасса с испытаниями, среди которых заборы, проход "Волна", бревна и элевация. Традиционно перед финишной чертой участников будет ждать "Эверест". Кроме того, в 2019 г. в Самаре установят четыре новых препятствия.

Для юных героев подготовлена детская трасса 600 м с 10 препятствиями. Это как вариации "взрослых" испытаний — забор со сложными перилами, переход по сетке, "Испытание моряков" (горизонтальная сетка), так и специально разработанные детские конструкции. Есть даже вариант "Эвереста" — "Царь-Гора" (высотой чуть более 2 м).

Впервые на "Гонке героев" проведут отборочный этап чемпионата "Курсантский бросок". Помимо Самары в этом чемпионате примут участие шесть городов: Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Новосибирск, Владивосток. Только две команды получат возможность участвовать в финале чемпионата, который пройдет с 8 по 10 августа на военном полигоне Алабино.

Программа "Гонки":

8:00 — Открытие фан-зоны. Начало регистрации участников;

9:00 — Начало шоу программы для участников и зрителей;

9:15 — Старт чемпионата "Курсантский бросок";

9:25 — Военно-показательные выступления;

9:40 — Официальное открытие;

10:00 — Старт "Чемпионата" для профессиональных спортсменов;

12:00 — Масс старт;

13:00 — Командный старт;

16:00 — Начало церемонии награждения по категориям.

Для зрителей и участников будут организуют бесплатные автобусы от ДК им. Литвинова (Самара, пр. Кирова, 145) и автостанции "Аврора". Отправка на полигон 08:00–17:00. Отправка с полигона в город 14:00–21:00. Интервал движения: 40-50 минут. Время в пути: 40-60 минут.