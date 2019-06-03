Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в "Зеленом марафоне"

1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег "Зелёный Марафон". На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.

В Самаре дистанции 4,2 км и 10 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги на 500 м собрали более 550 участников. Впервые даже малыши до года приняли участие в "Ползунковом забеге" на 10 м — 50 самых юных марафонцев преодолели свою первую дистанцию. Самому младшему финишеру забега — всего 2 месяца и 6 дней.

Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, а разминку перед забегами самарцам провел победитель шоу "Танцы" на ТНТ Ильшат Шабаев. Отдельная зона на площадке была посвящена финансовой грамотности. Детей обучали азам финансового планирования, рассказывали, как грамотно вести расходы и делились советами по управлению бюджет с раннего возраста.

В преддверии марафона в Самаре была проведена социальная акция, которая была выбрана путем голосования на сайте "Зеленого марафона". Наибольшее количество голосов набрала акция помощи приюту бездомных животных "Участие". Волонтеры передали приюту более 300 кг корма, который постоянно нужен обитателям приюта.

Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин:

"В этом году наше мероприятие было приурочено к прекрасному поводу — Дню защиты детей. На площадке было представлено множество активностей для ребят всех возрастов. Помимо развития спорта есть еще одна важная задача "Зеленого марафона" — показать всем, как важно совершать добрые поступки: помогать детям, городу, заниматься осмысленной благотворительностью. С фондом "Сбербанк Вместе" на площадках "Зеленого марафона" по всему Поволжью мы помогли собрать средства в помощь детям с особыми возможностями. Для занятий спортом детям со сложными диагнозами нужны поддерживающие устройства, которые помогут встать, пойти, преодолеть гравитацию, ощутить свободу движения. Наша цель — сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается".