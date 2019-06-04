В Самарской области разыграют четыре нефтяных участка на 165 млн рублей

Приволжскнедра объявило четыре аукциона в Самарской области по нефтяным месторождениям на общую сумму 165,2 млн рублей.

Самый крупный из них - Павловский участок в Алексеевском районе площадью 113,9 кв. километров. Извлекаемые запасы нефти по категории А (разведаны и детально изучены) составляют 0,035 млн т, В1 (неразбуренные, разведанные) - 0,409 млн т, В2 (неразбуренные, оцененные) - 0,488 млн т и D1 (прогнозные ресурсы с доказанной промышленной нефтегазоносностью) - 1,5 млн тонн. Этот лот оценили в 138,3 млн рублей.

В Борском районе в аренду отдают Гостевское месторождение (105,5 кв. км). Его запасы следующие: D0 (подготовленные к бурению ресурсы) - 2,062 млн т, D1 - 1,2 млн т и цена - 21,8 млн рублей.

За 1,7 млн руб. предлагается Виноградовский участок в Красноармейском районе. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 составляют 0,139 млн т, D1 - 0,2 млн тонн. Площадь - 15,8 кв. километров.

Отрадненское месторождение в Кинель-Черкасском районе оценено в 3,4 млн рублей. Его площадь - 96,2 кв. км, ресурсы - Dл (локализованные ресурсы) - 0,5 млн т, D1 - 1,2 млн тонн.

Заявки на аукционы принимаются до 5 июля, участки предоставляются на 25 лет. Напомним, всего в этом году Роснедра запланировало отдать в разработку семь месторождений.