"ТОАЗ" считает возбуждение нового уголовного дела и арест руководителя Тольяттихимбанка заранее спланированной акцией

Как сообщает пресс-служба, предприятие считает возбуждение нового уголовного дела в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот" и связанных с ним лиц, арест председателя правления АО "Тольяттихимбанк" по данному делу и сделанное заявление АО "ОХК "Уралхим" на этот счет заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией. Цель этих действий — оказание давления, прежде всего, на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 г. в Комсомольском районном суде г. Тольятти, а также на сотрудников ПАО "Тольяттиазот" и АО "Тольяттихимбанк".

Действия расценены руководством предприятия как незаконные и преследующие цели, отличные от целей восстановления законности. Они произошли сразу же после сделанного в Комсомольском районном суде г. Тольятти представителем ПАО "ТОАЗ" адвокатом Симачевым заявления об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО "Тольяттиазот", свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию.

"Мы считаем также, что такая запланированная акция является результатом полного провала следствия в Комсомольском суде по доказыванию предъявленных обвинений, и вызвана желанием создать негативный фон при вынесении итогового вердикта по рассматриваемому уголовному делу, увести внимание всех тех, кто следит за ходом процесса, от вопиющих нарушений закона, выявленных в судебном процессе в Комсомольском районном суде Тольятти,", — говорится в пресс-релизе. — Само же предъявленное Александру Попову и иным лицам, в том числе сотрудникам ПАО "Тольяттиазот", обвинение, суть которого процитировала пресс-служба АО "ОХК "Уралхим", расценивается как абсолютно незаконное и необоснованное".

ПАО "ТОАЗ" считает, что пресс-релиз АО "ОХК "Уралхим" основан на искаженных и ложных сведениях, и обращает внимание на то, что это уже не первый случай их недружественных действий в отношении ПАО, и выражает уверенность в том, что невиновность Попова и других лиц, и абсурдность выдвинутых обвинений будут признаны вышестоящими инстанциями и надзирающими органами.