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"Балтика-Самара" приглашает за кулисы пивоварения

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Балтика-Самара" - один из восьми заводов компании, которые 8 июня откроют двери для участников всероссийской акции "Открытые пивоварни" (18+). Событие приурочено к профессиональному празднику и пройдет под эгидой Союза российских пивоваров.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Акция "Открытые пивоварни" состоится в восьмой раз. Десятки пивоварен по всей стране ждут совершеннолетних гостей, чтобы показать: пиво в России - это 100% натуральный продукт, который производится на современном оборудовании из сырья высокого качества.

Специально к этому событию на восьми заводах "Балтики" от Петербурга до Хабаровска состоятся тематические экскурсии. Гости отправятся "За кулисы пивоварения" (18+), чтобы примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и под руководством сотрудников "Балтики" познакомиться со строгими правилами подбора ингредиентов под разные стили пива. Посетители узнают, как контролируется качество солода - от создания семенного фонда до транспортировки на пивоваренные заводы, зачем вода проходит специальную подготовку и что отличает разные сорта ароматных импортных хмелей.

В ходе экскурсии в Самаре гости увидят современное оборудование, узнают об истории пива и познакомятся со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире - от закладки ингредиентов до отправки готовой продукции на склад. Все, чтобы в конце экскурсии попасть на премьеру - отведать высококачественное пиво компании "Балтика", которое любят и ценят на пяти континентах в 75 странах.

Тематические экскурсии пройдут на заводах "Балтики" в Петербурге, Туле, Ярославле, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске. Записаться и узнать расписание бесплатных автобусов можно по ссылке и телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Напомним, всероссийская акция "Открытые пивоварни" традиционно приурочена к Дню пивовара - главному отраслевому празднику, учрежденному Союзом российских пивоваров в 2003 году, который принято отмечать во вторую субботу июня. Впервые "Открытые пивоварни" состоялись в 2012 году.

Внимание! Посещение экскурсии на завод возможно только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

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