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Строительство Строительство и недвижимость

"Бизнес ДАТА" планирует комплексную застройку квартала в Ленинском районе

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Бизнес ДАТА" выносит на публичные слушания проект планировки территории в Ленинском районе Самары в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.

Право осваивать площадь более 2,6 га компания получила еще в 2016 году и сейчас подготовила проект планировки участка. Документ предполагает семь этапов строительства: дома разной высотности (три-девять этажей) со встроенными помещениями общественно-делового назначения и детских образовательных организаций, подземные гаражи, детский сад и реконструкцию здания под школу.

Кроме того, предусматривается 25 парковочных мест на тысячу жителей. Подземных гаражей планируется построить из расчета одно место на квартиру.

В зоне застройки находятся ветхие дома к сносу (18 адресов) и четыре региональных объекта культурного наследия (ОКН): жилой дом на участке М.Н.Кананешиной (ул. Арцыбушевская, 73, литера А), Дом мещанина А.И.Рыжова (Арцыбушевская, 67/Вилоновская, 88, литеры А, а), дом, в котором в 1908 г. находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП(б) (Арцыбушевская, 91) и Дом П.Я.Долгушина (Буянова, 66, литера А). В связи с этим на застройщика налагаются обременения по территории ОКН.

Ряд участков в границах застройки требуется выкупить у третьих лиц, а потом провести межевание и изменить вид разрешенного использования. Также необходимо выкупить здания на землях, госсобственность на которые не разграничена. А территории под образовательными организациями перейдут в муниципальную собственность.

Все эти планы предлагается обсудить в ходе публичных слушаний до 9 июля. Ознакомиться с проектом можно до 25 июня в здании администрации Ленинского района: ул. Садовая, 243 (понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30).

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