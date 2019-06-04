16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вступил в силу приговор экс-начальнику ИК-3 Андрею Гурьянову Самарец, пытавшийся "заказать" тестя с тещей, получил 14 лет колонии Экс-главе областной ассоциации КФХ и его соучастникам запросили условные сроки Члены так называемой банды Алексеева слушали приговор не в полном составе Суд отказал Александру Реймеру в освобождении по УДО

Суды Происшествия

Мужчина получил условный срок за четыре спиленных сосны

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

В Самарской области 32-летнего мужчину осудил за вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

7 августа 2018 г. он спилил четыре сосны в особо охраняемой территории — Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Ущерб составил 685 тыс. рублей. Спиленные деревья мужчина планировал вывезти с помощью трактора, но его задержали работники лесничества.

Мужчина не признал вину. 22 марта 2019 г. Шигонский районный суд признал его виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, осужденного обязали возместить ущерб.

17 мая он не смог обжаловать решение районного суда в областном. Вышестоящая инстанция не стала менять приговор.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30