Мужчина получил условный срок за четыре спиленных сосны

В Самарской области 32-летнего мужчину осудил за вырубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

7 августа 2018 г. он спилил четыре сосны в особо охраняемой территории — Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Ущерб составил 685 тыс. рублей. Спиленные деревья мужчина планировал вывезти с помощью трактора, но его задержали работники лесничества.

Мужчина не признал вину. 22 марта 2019 г. Шигонский районный суд признал его виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, осужденного обязали возместить ущерб.

17 мая он не смог обжаловать решение районного суда в областном. Вышестоящая инстанция не стала менять приговор.