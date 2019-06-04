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Суды Происшествия

Двух продавщиц осудили за попытку откупиться от полицейского

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор Людмиле Жирновой и Наталье Канухиной, которых признаны виновными по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

22 декабря 2018 г. женщины, являвшиеся продавцами в магазине на ул. Свободы, попытались дать взятку сотруднику полиции, чтобы он остановил проверку, не привлекал их к ответственности и не изымал алкоголь.

Суд назначил Жирновой и Канухиной пять лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

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