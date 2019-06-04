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Театр Культура

На фестивале "Театральное Приволжье" выступят шесть театральных коллективов региона

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри фестиваля "Театральное Приволжье" оценило видеозаписи спектаклей 25 театральных коллективов Самарской области, ставших победителями предварительных отборочных мероприятий регионального этапа фестиваля.

По итогам заочного тура регионального этапа фестиваля к участию в очном (заключительном) туре были рекомендованы шесть театральных коллективов Самарской области. В номинации "Студенческие (молодежные) театры" это театральный коллектив - студенческая группа СГИК (руководитель Юрий Долгих); учебный театр "Вдохновение" Самарского училища культуры и искусств (руководитель Дмитрий Любаев); театральный коллектив "Лаборатория" Самарского училища культуры и искусств (руководитель Павел Синев).

В номинации "Школьные (детские) театры" - образцовый театр кукол и масок "Буратино" Дворца детского и юношеского творчества Тольятти (руководитель - Дмитрий Мальцев); образцовая эстрадная студия "Дорога добра" Детской школы искусств №6" Самары (руководитель Оксана Пиганова-Давыдова); детский народный театральный коллектив "Смешные непоседы" межпоселенческого культурно-досугового центра Кошкинского района (руководитель - Татьяна Петрова).

Напомним, 1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля. В Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля-победителя - от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.

Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля "Театральное Приволжье" выберут путем открытого зрительского голосования.

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