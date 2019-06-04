На фестивале "Театральное Приволжье" выступят шесть театральных коллективов региона

Жюри фестиваля "Театральное Приволжье" оценило видеозаписи спектаклей 25 театральных коллективов Самарской области, ставших победителями предварительных отборочных мероприятий регионального этапа фестиваля.

По итогам заочного тура регионального этапа фестиваля к участию в очном (заключительном) туре были рекомендованы шесть театральных коллективов Самарской области. В номинации "Студенческие (молодежные) театры" это театральный коллектив - студенческая группа СГИК (руководитель Юрий Долгих); учебный театр "Вдохновение" Самарского училища культуры и искусств (руководитель Дмитрий Любаев); театральный коллектив "Лаборатория" Самарского училища культуры и искусств (руководитель Павел Синев).

В номинации "Школьные (детские) театры" - образцовый театр кукол и масок "Буратино" Дворца детского и юношеского творчества Тольятти (руководитель - Дмитрий Мальцев); образцовая эстрадная студия "Дорога добра" Детской школы искусств №6" Самары (руководитель Оксана Пиганова-Давыдова); детский народный театральный коллектив "Смешные непоседы" межпоселенческого культурно-досугового центра Кошкинского района (руководитель - Татьяна Петрова).

Напомним, 1 августа стартует финальный, окружной этап фестиваля. В Приволжский федеральный округ будут направлены два спектакля-победителя - от студенческого (молодежного) и школьного (детского) театральных коллективов Самарской области.

Окружной этап фестиваля пройдет с августа по октябрь 2019 года. Спектакли-победители всех регионов ПФО будут размещены в сети Интернет. Победителей окружного этапа фестиваля "Театральное Приволжье" выберут путем открытого зрительского голосования.



